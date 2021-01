Paola Turci e Francesca Pascale si sono dette addio? Le due erano state paparazzate in yacht tra baci ed effusioni bollenti.

Storia d’amore naufragata tra Francesca Pascale e Paola Turci? La cantante e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi erano state paparazzate insieme in atteggiamenti intimi durante l’estate 2020.

Francesca Pascale e Paola Turci: i rumor

Secondo i rumor in circolazione sarebbe naufragata la liaison che ha visto protagoniste Francesca Pascale e Paola Turci nel corso dell’estate.

Le due erano state paparazzate durante una vacanza in yacht dove si erano scambiate baci ed effusioni, ma nessuna delle due aveva mai confermato il rapporto né smentito ciò che le foto sembravano mostrare. Vladimir Luxuria aveva confermato la liaison, dicendosi molto felice per le due amiche. Mentre di Francesca Pascale è noto il rapporto con Silvio Berlusconi (naufragato circa un anno fa) Paola Turci è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, e di lei è noto unicamente il matrimonio avuto col giornalista Andrea Amato (e durato dal 2010 al 2012).

Stando ai rumor in circolazione, archiviata la liaison con Francesca Pascale, Paola Turci si sarebbe concentrata esclusivamente sul lavoro. L’artista sarà infatti ospite di Penso che un sogno così, l’evento che andrà in onda su Rai Uno il prossimo 11 gennaio e condotto da Beppe Fiorello.

Sulla sua storia con la Pascale emergeranno altri dettagli? Per il momento sui social tutto tace.