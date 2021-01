Dopo la lite al Grande Fratello Vip Dayane Mello ha interrogato Giulia sul suo rapporto con Pierpaolo.

Dayane Mello si era espressa duramente sulla liaison sbocciata tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ritenendola una “copia” della relazione sbocciata tra l’ex gieffino ed Elisabetta Gregoraci. Lei e Giulia Salemi hanno avuto un chiarimento in merito alla questione.

Dayane e Giulia Salemi

Al Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha finito col litigare con Dayane Mello, che lei ha detto essere “gelosa” del suo rapporto con Pierpaolo. In effetti la modella non si è espressa positivamente sulla liaison sbocciata tra i due inquilini, e come Elisabetta Gregoraci ha definito il rapporto tra i due un “copia incolla” della relazione che l’ex velino aveva avuto con l’ex moglie di Briatore.

Stavolta Dayane ha deciso di interrogare direttamente Giulia Salemi in merito alla questione, e finalmente sembra essersi convinta della genuinità dei loro sentimenti.

“Quando sei entrata ti piaceva già?”, le ha domandato Dayane, mentre Giulia ha risposto: “No, ma ci siamo presi subito come amici e poi è nata questa cosa”. Dayane ha anche domandato all’influencer se secondo lei la storia con Pierpaolo possa durare anche al di fuori del reality show, e a quanto pare Giulia si è detta speranzosa a tal proposito: “Si, altrimenti non mi ci butteri così a capofitto, ma è chiaro che ho paura”, ha dichiarato.

Dayane quindi l’ha incoraggiata a non avere paura, ma del resto Giulia – già rimasta bruciata dalla fine della storia con Francesco Monte, anch’essa sbocciata al GF Vip – non ha nascosto di avere ancora dei dubbi su Pierpaolo. Il gieffino nel frattempo è scoppiato in lacrime affermando di avere un blocco con le donne, e di perdere interesse nei loro confronti dopo poco tempo.