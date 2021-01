Elisabetta Gregoraci ha detto la sua in merito alla passione scoppiata tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al GF Vip.

Dopo l’addio di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli si è presto riconsolato con Giulia Salemi, con cui si è scambiato baci ed effusione nella piscina del reality show. L’ex moglie di Briatore ha commentato l’episodio.

Elisabetta contro Pierpaolo e Giulia

Com’era prevedibile, Elisabetta Gregoraci non ha gradito il fatto che Pierpaolo Pretelli si sia rapidamente avvicinato a Giulia Salemi una volta che lei ha definitivamente lasciato la casa del reality show. La showgirl, interrogata da Alfonso Signorini sulla vicenda, ha affermato: “Certi passaggi sono dei copia incolla”, riferendosi al fatto che, com’era stato tra lei e Pierpaolo, l’ex velino abbia baciato Giulia Salemi proprio nella piscina della Casa.

La showgirl ha detto anche di non essersi pentita di aver alzato dei muri tra lei e Pierpaolo, che evidentemente non era poi così attratto da lei: “Meno male che ho messo dei paletti”, ha affermato la showgirl.

In tanti – compresi dei fan di Elisabetta Gregoraci – hanno accusato l’ex velino di essersi “riconsolato” troppo in fretta dopo il ritiro dell’ex moglie di Briatore dal reality show (per cui per mesi aveva affermato di provare dei forti sentimenti).

Elisabetta Gregoraci aveva puntualizzato di non voler iniziare una storia con Pierpaolo all’interno del reality show, ma in tanti speravano che l’amicizia tra i due potesse continuare al di fuori quando anche Pierpaolo avesse lasciato il programma. Ora che tra lui e Giulia Salemi è sbocciato qualcosa, la showgirl tornerà ad accogliere Pierpaolo come una buona amica?