Maria De Filippi ha volutamente ignorato Sonia Lorenzini durante il collegamento col GF Vip? L'ex gieffina ha svelato la verità.

Benché Sonia Lorenzini sia stata protagonista dei programmi tv di Maria De Filippi in tanti hanno notato che la famosa conduttrice non le abbia rivolto il saluto durante il suo collegamento al GF Vip. A svelare la verità dietro il mancato saluto della De Filippi ci ha pensato proprio Sonia Lorenzini.

Sonia Lorenzini e Maria De Filippi

Sonia Lorenzini è stata ignorata da Maria De Filippi durante il suo collegamento col Grande Fratello Vip? In tanti hanno notato che la conduttrice ha salutato molti dei concorrenti presenti nella casa di Cinecittà ma non Sonia (poi eliminata nel corso della serata) nonostante in passato sia stata uno dei volti che hanno partecipato ai suoi show televisivi. In tanti hanno attribuito il mancato saluto della conduttrice a una presunta antipatia nei confronti dell’ex gieffina, ma a svelare la verità dietro la vicenda è stata la stessa Lorenzini, che ha replicato attraverso i social.

Sonia ha spiegato che Maria De Filippi avrebbe salutato i concorrenti man mano che essi sono stati inquadrati dalle telecamere: “Quando la gente vuole vedere il marcio… Maria è una donna di estrema intelligenza non fa i giochetti del saluto si e no, semplicemente ad ogni inquadratura salutava chi vedeva e non sono stata inquadrata ma i film che si fanno le persone restano delle grandi verità?!”, ha scritto. Sarà vero? Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti hanno apprezzato il saluto della conduttrice e i suoi auguri per le festività natalizie.