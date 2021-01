Francesco Oppini ha detto la sua in merito al rapporto sbocciato tra Giulia Salemi e Pierpaolo al Grande Fratello Vip.

Francesco Oppini, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha espresso il suo pensiero in merito alla liaison recentemente sbocciata all’interno del reality show tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Francesco Oppini su Pierpaolo e Giulia

In tanti hanno accusato l’ex velino di essersi “consolato” troppo in fretta dopo l’addio di Elisabetta Gregoraci al programma (e per cui lui aveva affermato di provare dei forti sentimenti). Altri ancora invece lo hanno criticato perché la liaison con Giulia potrebbe essere per Pierpaolo un modo per ottenere visibilità. Il figlio di Alba Parietti ha preso le difese dell’amico affermando di credere nella sincerità dei suoi sentimenti, ma ha anche dichiarato che lui avrebbe fatto più attenzione nei confronti di Elisabetta e Giulia:

“Credo che Pierpaolo abbia voglia di farsi una storia dentro la casa, gli piaceva Elisabetta con lei è andata male e con Giulia gli è andata bene […] Solo ti posso dire che alcuni atteggiamenti e alcune frasi li ho già visti e sentiti con Elisabetta.

Per alcuni può essere strategia, secondo me no, è un bravissimo ragazzo però diciamo che su questa cosa qua io sarei stato più attento perché c’era un precedente”, ha dichiarato Oppini. Sulla questione si è espressa anche Elisabetta Gregoraci, che ha affermato che quello tra Giulia e Pierpaolo sarebbe un “copia e incolla” di ciò che c’era stato tra loro.