Giulia De Lellis ha deciso di trascorrere il Capodanno in montagna e sui social è stata travolta da una valanga di critiche.

Giulia De Lellis si è recata a St. Moritz, in Svizzera, per festeggiare la fine dell’anno insieme al fidanzato Carlo Beretta e ad alcuni amici. I fan sui social non hanno affatto gradito la decisione dell’influencer, e sui social l’hanno travolta con una valanga d’insulti.

Giulia De Lellis: il Capodanno sulla neve

Con una serie di scatti bollenti Giulia De Lellis ha rivelato ai fan di essere a St. Moritz, dove lei e il fidanzato Carlo Beretta trascorreranno insieme il Capodanno, tra pomeriggi di scii e hotel extra lusso. I fan dell’influencer non hanno affatto gradito la sua decisione visto che – benché il DPCM non lo vieti – Giulia De Lellis avrebbe trascorso il Natale con i suoi familiari (e poi con quelli del fidanzato) spostandosi tra diverse regioni.

C’è anche chi ha accusato l’influencer di mancanza di tatto e sensibilità verso tutti coloro che, a causa dell’emergenza Coronavirus, hanno trascorso le festività in casa.

Qualcuno tra i fan dei social ha paragonato l’influencer a Chiara Ferragni, che invece ha trascorso le feste di Natale in casa con pochi familiari e che a Capodanno – ha fatto sapere – resterà nel suo appartamento di Milano col marito Fedez e il figlio Leone.

“Ovviamente per te i Dpcm non valgono. Ti sei fatta il cenone di Natale con 20 persone insieme alla famiglia del tuo fidanzato, poi lui è venuto con te a Roma il giorno di Natale (cosa proibita) e ora in montagna. Con tutti i follower che hai non perdi mai occasione per dare il cattivo esempio e fare brutte figure”, ha scritto qualcuno, mentre un altro utente ha aggiunto: “La qualità della Ferragni si vede anche in questa occasione… altro pianeta”. Giulia De Lellis replicherà?