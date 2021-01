Tutte le previsioni di Branko, segno per segno, per il 2021, un anno pieno di aspettative.

Argomenti trattati Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Il 2020 è stato un anno molto pesante per tutti, a causa della pandemia di Coronavirus. Il mondo è stato sotto pressione, per questo ci sono grandi aspettative per il 2021. Branko ha svelato le previsioni, segno per segno, per questo nuovo anno che sta per iniziare.

Ecco l’oroscopo per il 2021.

Ariete

L’Ariete nel 2021 sembra pronto a trovare la pace, dopo mesi difficili e pieni di tensione. Non è più il momento di andare all’attacco ma di ricostruire con grande ottimismo le relazioni con gli altri. Arriveranno grandi occasioni in tutti i campi, dal lavoro all’amore. In quest’ultimo ambito inizierete con un po’ di freddezza, ma piano piano riuscirete a lasciarvi completamente andare.

Per chi si sente oppresso da una storia non appagante ci sono possibilità di nuovi incontri, mentre per le coppie stabili ci sarà l’occasione di rendere il proprio legame ancora più forte. Dovrete, però, imparare ad essere meno possessivi.

Nel 2021 arriverà il momento di tirare fuori i propri sogni dal cassetto per riuscire a realizzarli. Cercate di non farvi trasportare dall’impazienza e dalla foga, che potrebbero portarvi in alcune trappole.

Le parole d’ordine nel lavoro saranno collaborazione, relazioni e amicizie, perché da soli potreste rendere molto meno che in compagnia. Se riuscirete a basarvi su questo concetto e lasciare spazio anche agli altri otterrete grandi successi. Marte, pianeta dell’energia vitale, rimarrà con voi solo fino all’Epifania, per cui il resto dell’anno potrebbe mancarvi la sua forza e la sua resistenza. Sarà lo stesso un anno privo di disturbi dal punto di vista della salute.

Toro

I cambiamenti iniziati quest’anno continueranno anche con l’anno nuovo, ma ce ne saranno di nuovi e anche particolarmente improvvisi. Il 2021 sarà particolarmente movimentato e dovrete affrontare cambiamenti che avete sempre rimandato, verificando la vostra posizione nella società, il vostro ruolo al lavoro e la vostra relazione. Il pianeta dell’eros è pronto a tornare a farvi visita, risvegliando desideri e tentazioni imprevedibili. Potrebbero esserci nuovi incontri, probabilmente anche molto romantici, e nasceranno amori molto coinvolgenti.

Dovrete prestare attenzione ai rapporti con le autorità, con la burocrazia, la legge e il fisco, per non commettere passi falsi. Ci saranno tantissimi stimoli che vi spingeranno a superare i vostri limiti e a rinnovarvi. Meglio muoversi con cautela nelle questioni di denaro e affari. Dopo qualche chilo preso nel 2020, è il momento di rimettersi in forma. Cercate di scegliere sport come la ginnastica posturale, lo yoga o il pilates, per evitare disturbi ad ossa e articolazioni e mantenere l’armonia psicofisica. State a contatto con la natura e prendetevi cura dell’alimentazione.

Gemelli

Il 2021 per i Gemelli sarà un anno pieno di novità che vi spingeranno verso luoghi sconosciuti, nuove città e addirittura all’estero. Non è il momento di rimanere chiuso nel solito ambiente, dovete assecondare la vostra naturale curiosità, esplorare, conoscere e studiare. Il vostro bagaglio personale sarà ricco di vivacità, curiosità, leggerezza e intelligenza. Sarà un anno davvero importante ed è meglio non guastarlo con la tipica irrequietezza di questo segno. In amore sarà un anno di grandi esplorazioni e di grandi cambiamenti, che non vi faranno annoiare. C’è tanta freschezza nella vita di coppia, vi sentite come degli adolescenti e dovete assecondare questa sensazione. Ci saranno occasioni di incontro e attimi di grande romanticismo.

Il lavoro andrà alla grande e si apriranno nuove porte, in ambienti che fino ad oggi non avevate esplorato. Sarete davvero dinamici e pieni di fascino, con mille idee nella testa e qualche colpo di fortuna. Ci saranno ottime occasioni, ma dovranno essere condite da una grande volontà. Ci saranno dei momenti di grande stanchezza durante l’anno, ma avrete l’occasione di concedervi qualche vacanza per rallentare i ritmi. La tenuta fisica è buona, ma meglio non cedere troppo ai vizi, limitando le sigarette se fumate, le bevande alcoliche e i cibi grassi ed elaborati, così come i dolci e le bevande zuccherate.

Cancro

Il 2021 per i nati sotto questo segno sarà all’insegna della leggerezza e della serenità, soprattutto a partire da febbraio. Siete liberi di innamorarvi, di lasciarvi trascinare dalle emozioni e di cogliere ogni occasione in ogni ambito. La vita affettiva è la cosa più importante ed è il momento di mettere ordine anche nei legami più antichi, come la famiglia d’origine, i propri ex o parenti e amici che sentite lontani. In amore la passione è assicurata.

Sarà il momento di sistemare i propri soldi, come il patrimonio di famiglia o quelli in comune con altre persone. Sarà anche tempo di realizzare qualche progetto, pensando ai propri affari, sempre studiando le proprie mosse. Dovrete tenere gli occhi aperti per approfittare delle circostanze favorevoli. Dal 6 gennaio riuscirete a riposare serenamente, riprendere a fare sport e diminuire lo stress.

Leone

Il Leone ha un cuore grande e coraggioso. Durante il 2021 potrete dimostrarlo, perché saprete affrontare tutte le piccole difficoltà. Ricordatevi che non serve intestardirsi sulle cose, perché per raggiungere un traguardo ci sono molte strade e non solo una. Per quanto riguarda la vita sentimentale qualche nodo arriverà al pettine, ma probabilmente questo è dovuto ad una difficoltà di comunicazione con la persona amata. Potrebbero esserci scontri e rotture con alcune persone a cui volete bene, ma è il momento di lasciar andare la rabbia, soprattutto perché la primavera è pronta a portare nuova leggerezza.

Per quanto riguarda il lavoro ci sarà un piccolo rallentamento. Arriverà il momento di rivedere i propri progetti e di rimandare quando non siete del tutto sicuri delle vostre idee. La sfera sociale è sempre molto importante e anche di grande aiuto. Nel 2021 dovrete rallentare un po’ i ritmi, soprattutto dopo il 6 gennaio. Da tenere sotto controllo la pressione sanguigna, l’insonnia, le ossa, le articolazioni e i denti.

Vergine

L’atmosfera del 2021 è più morbida e leggera, ma molto produttiva. L’estate sarà in assoluto il periodo più bello, pieno di energia, leggerezza e grandi novità, ma anche l’autunno non vi deluderà. Non ci saranno grandi sconvolgimenti nella vita sentimentale ma apprezzerete molto la familiarità, la sicurezza e la sintonia nella relazione amorosa. Per i single ci saranno nuovi interessanti incontri. Ci saranno momenti di incertezza e disorientamento, ma sono passeggeri e non dovete farvi prendere dall’ansia. Prendetevi cura anche dei rapporti con i figli, che faticherete a comprendere.

La sfera professionale è molto interessante, la vostra posizione potrebbe consolidarsi. L’intelligenza e l’affidabilità vi aiuteranno ad aprire nuove porte. Ci saranno idee originali e grandi occasioni. Siete molto diligenti verso voi stessi ma non c’è bisogno di esagerare o di creare fissazioni nei confronti della salute. Dovrete prestare un po’ di attenzione durante la primavera e prendetevi cura dei vostri disordini alimentari.

Bilancia

La strada nel 2021 è tutta in discesa. Sarà un anno pieno di novità e di possibilità, soprattutto negli ambiti dell’amore, della creatività e dei figli. La vita sentimentale vi sorriderà, così come l’amicizia. Nella relazione è un momento di grande serenità. Se c’è stata una rottura sarete pronte a riprendervi e ad aprire il cuore ad un nuovo amore. Il consiglio è di stabilizzare le unioni con una convivenza, un matrimonio o la nascita di un figlio.

Il lavoro va a gonfie vele, anche se potrebbero esserci scontri con i collaboratori. Sarete molto creativi e ispirati e gli affari andranno molto bene. I soldi arriveranno e vi permetteranno di concedervi qualche sfizio personale. Il 2020 potrebbe avervi lasciato addosso stanchezza e nervosismo, ma l’energia negativa nel nuovo anno durerà pochissimo e si trasformerà presto in positiva.

Scorpione

Il 2021 sarà un anno pieno di sfide, ma occorre prudenza. Bene gettarsi a pieno in ogni sfida, ma è meglio non esagerare. Sarà il momento di verificare i vari ambiti, compresa la sfera sentimentale, anche se è piena di certezze. La vita domestica ha bisogno di un nuovo equilibrio e avrete bisogno di chiarire come volete far procedere la vostra relazione. All’inizio dell’anno sarete confusi, ma troverete presto le vostre risposte.

Dovrete essere pronti a sfruttare qualsiasi occasione, perché non ci saranno seconde opportunità. Dovrete stare attenti a non entrare in collisione con le autorità, portando pazienza e rispettando le regole. Concentratevi sui vostri progetti, anche se richiedono un investimento di denaro. Per quanto riguarda la salute non ci saranno particolari fastidi, sarete solo un po’ stanchi. Ovviamente non dovrete trascurare la salute o rimandare i controlli ed è importante pensare a dormire di più.

Sagittario

Sarà un anno meno frenetico di quello passato e avrete più tempo per costruire un futuro più stabile anche dal punto di vista lavorativo. Potrete riuscire ad ottenere maggiore popolarità sui social network, grazie al vostro modo di influenzare le persone vicine. La vita affettiva va molto bene, ma è il momento di trovare una maggiore stabilità. Ci sono freschezza e comprensione nella sfera sentimentale ed è molto difficile resistere al vostro fascino e alla vostra simpatia.

Sarà un anno produttivo per quanto riguarda il lavoro e gli affari. Saranno favoriti soprattutto scrittori, giornalisti e coloro che lavorano nel mondo della comunicazione, ma anche i commercianti. I progetti più grandi è meglio rimandarli in autunno. Durante l’anno potrete sentire un po’ di ansia e di stanchezza e dovrete prestare attenzione alla linea.

Capricorno

Il periodo degli scontri e dei conflitti si conclude e nel 2021 sarà tempo di rappacificazione. Torna l’energia vitale che vi permetterà di dedicarvi totalmente ai vostri progetti. Sarà un anno importante anche per l’amore, che sarà ben diverso dall’anno appena trascorso. Superate le crisi è il momento di dedicarsi al romanticismo e ai rapporti più saldi. Potrebbero esserci nuove incomprensioni, ma passeranno in fretta.

Grande interesse per gli investimenti finanziari, gli immobili, il commercio. Ci saranno tantissime occasioni e dovrete stimolare sempre di più la tua ambizione. Ci saranno momenti di grande solidità e di tranquillità. Il nuovo anno garantisce un’ottima ripresa dal punto di vista della salute. Ci saranno, però, momenti di grande nervosismo.

Acquario

Nel nuovo anno avrete una grande responsabilità, ovvero la possibilità di scegliere come sarà la vostra vita e quella delle persone a cui volete bene nei prossimi anni. Un percorso importante, che prevede scelte spesso anche difficili. Ci saranno grandi cambiamenti, ma sarete protagonisti perfetti. Nella sfera sentimentale ci saranno tenerezza, intesa, attrazioni ma anche momenti di tensioni. Momenti magici alla fine dell’estate e durante l’autunno e decisioni importanti in vista, come convivenze, matrimoni, figli, divorzi o nuovi amori.

Sarete molto concentrati sul futuro e sulla vostra carriera, con grande energia e intelligenza. Questo è il momento giusto per rimanere concentrato e scegliere ciò che desiderate fare realmente. Ritrovate la fiducia in voi stessi, date spazio alle qualità e mettetevi in gioco. Concentratevi anche sulla forma fisica, perché potreste sentirvi molto stanchi. L’alimentazione non deve essere disordinata ed è importante non commettere imprudenze.

Pesci

Il 2021 sarà un anno di grandi cambiamenti e di grandi occasioni. Potrete pensare in grande e seguire il vostro intuito, in tutti gli ambiti della vostra vita. Ogni incontro vi susciterà delle forti emozioni, ma se amate veramente siete pronti ad usare la tenacia e il coraggio. Per le coppie potrebbero esserci delle tentazioni, ma saprete superarle. Sarà tempo di nuovi incontri per i single, che porteranno sicuramente grandi soddisfazioni.

Quest’anno il vostro fiuto per gli affari potrebbe diminuire, perciò dovrete essere davvero tempestive nel cogliere le opportunità che arriveranno. Non avrete tempo per pensarci e l’eccessivo ottimismo potrebbe spingervi a commettere un passo falso, ma saprete sempre cavarvela. Faticherete un po’ a raggiungere il massimo della vostra forma, soprattutto durante la primavera. Dovrete approfittare delle ferie per scegliere un luogo tranquillo, dove passeggiare e sentirsi bene con se stessi.