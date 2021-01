Le previsioni per il nuovo anno da parte degli astrologi più famosi. Cosa ci riserverà il 2021?

Il 2020 è stato un anno molto pesante per tutti e ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i segni zodiacali. Per questo le persone guardano verso il 2021 con grande speranza. Sarà l’anno in cui finalmente riusciremo ad uscire da questa pandemia? Ecco le previsioni di Paolo Fox, Simon and The Stars, Branko e Rob Brezsny.

Le previsioni di Paolo Fox

Paolo Fox ha svelato le sue previsioni per il nuovo anno, questo 2021 fatto di grandi aspettative e grandi speranze. Per quanto riguarda l’Ariete svela ottime notizie in arrivo soprattutto verso febbraio e aprile. Per il Toro è prevista una svolta in amore e qualche storia iniziata in questi mesi potrebbe diventare davvero importante. I Gemelli, a febbraio, vedranno nascere delle relazioni e dei rapporti destinati a diventare ogni giorno più importanti.

Le persone nate sotto il segno del Cancro devono puntare sulle relazioni e rimettersi in gioco nell’ambito sentimentale. Per il Leone incontri importanti a maggio, anche se l’amore tornerà ad essere protagonista già a partire da Aprile. Luglio potrebbe essere un mese davvero speciale.

Per quanto riguarda la Vergine, il prossimo anno sarà ricco di grandi incontri e c’è chi riuscirà a fare addirittura il grande passo. Venere proteggerà i sentimenti della Bilancia per tutto il 2021 e il mese di maggio sarà ricco di emozioni molto importanti e significative.

Per lo Scorpione sarà un anno positivo grazie al favore della Luna, di Giove e del Sole, che risveglieranno delle emozioni sopite. Il Sagittario conoscerà persone interessanti e a luglio riceverà una conferma molto importante nell’ambito del lavoro. I Capricorno dovranno essere più saggi del previsto, soprattutto tenendo conto che alcune relazioni potranno finire verso settembre. L’Acquario vivrà amori trasgressivi e giornate conflittuali, soprattutto ad aprile. I Pesci vivranno dei weekend molto interessanti e anche un periodo fertile da non sottovalutare. La maggior parte dei segni zodiacali vivrà dei momenti importanti nel 2021, soprattutto per quanto riguarda le relazioni.

Previsioni di Simon & The Stars

L’Ariete ha davanti un anno ricco di novità e di sorprese. Con grande determinazione cercherà di realizzare i suoi obiettivi, sia nel lavoro che nell’amore. Possibili grandi passi, come una casa, un matrimonio o un figlio, oltre a grandi successi lavorativi. Per il Toro sarà un anno di maturità profonda e di scelte importanti, che riguardano sia la vita sentimentale che quella lavorativa. La riflessione sarà alla base di tutto. I Gemelli sono pronti a prendere in mano la situazione e affrontare grandi cambiamenti. Il viaggio sarà il modo per esplorare territori sconosciuti e vivere bene qualsiasi tipo di cambiamento. Le persone nate sotto il segno del Cancro devono prepararsi ad un anno di grande trasformazione, su cui riporre la propria fiducia e in cui rimboccarsi le maniche. Per il Leone la prima parte dell’anno sarà caratterizzata dalla voglia di mettersi in gioco e di ottenere grandi successi, che arriveranno nel corso del 2021.

Il segno della Vergine deve ritrovare il suo equilibrio. L’anno inizia con grandi cambiamenti sul lavoro, che avranno conseguenze anche sulla coppia. Bisogna cercare di adeguarsi e tutto andrà nel migliore dei modi. Per la Bilancia sarà un anno grandioso, pieno di grandi occasioni e cambiamenti positivi. Il lavoro porterà grandi successi e la vita di coppia andrà alla grande, con tanto di possibili figli in arrivo. Per lo Scorpione l’anno inizia con qualche difficoltà e tanta confusione. Non è il caso di fare scelte affrettate, perché in primavera arriveranno le soluzioni ai problemi. Ci sarà un gran bisogno di mettere le radici. Il Sagittario avrà tanta voglia di novità e per questo deciderà di mettersi in gioco sotto ogni aspetto. Le coppie in crisi potrebbero cedere a qualche trasgressione. Il Capricorno avrà un anno ricco di cambiamenti, ma per un po’ manterrà la sua corazza e starà sulla difensiva. Per l’Acquario il 2021 sarà l’anno in cui tagliare i ponti con il passato, gettare via il vecchio e pensare solo ed esclusivamente al nuovo e ai cambiamenti che stanno per arrivare. Per i Pesci sarà un anno lento, fatto di calma e di riflessione, ma non mancheranno i colpi di scena e le grandi occasioni. La fortuna toccherà quasi tutti i segni, ma quello che dovrà metterci più impegno sarà lo Scorpione.

Le previsioni di Branko

Per quanto riguarda l’Ariete sarà un anno ricco di grandi eventi e colpi di scena. Il Toro sperimenterà durante l’anno molti cambiamenti per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la routine quotidiana. Per i Gemelli sarà un anno di grandi decisioni, sia per quanto riguarda il proprio lavoro che le relazioni sentimentali. Per il segno del Cancro grandi successi nella vita sentimentale e nel lavoro, che procede a gonfie vele. Il Leone avrà nuovi incontri e un comportamento completamente diverso, inaspettato e sorprendente.

La Vergine si godrà un’energia incredibile che porterà tanta speranza nel corso dei mesi del nuovo anno. Per la Bilancia sarà un anno così ricco di cambiamenti da richiedere diverso tempo per riuscire a muoversi. Per lo Scorpione sarà un anno di calma e di serenità, in cui arriveranno tutte le soluzioni ai dubbi e i problemi. Per il Sagittario sarà un anno importante, pieno di guadagni e di successi. Il Capricorno dovrà affrontare un momento particolarmente difficile, ma molti progetti riusciranno lo stesso a realizzarsi. L’Acquario andrà incontro a periodi di trasformazione e rinnovamento. Per i Pesci sarà un anno ricco di situazioni positive.

Le previsioni di Rob Brezsny

L’Ariete durante l’anno riuscirà a raggiungere tutte le mete e i traguardi che si è posta, realizzando moltissimi progetti. Per il Toro l’astrologo consiglia di seguire le orme del fantasioso costruttore Ken Ham e di manifestare le proprie visioni e i propri sogni con entusiasmo. Il 2021, per i Gemelli, sarà come il muro di Berlino e l’astrologo consiglia di iniziare a smantellare con grande gioia e con grande energia tutti gli ostacoli psicologici. Il segno del Cancro avrà un anno davvero pieno, con tante occasioni e progetti e proverà una grande energia. La missione del Leone, secondo l’astrologo, è quella di indagare su misteri ed enigmi personali, per scoprire quei lati di ognuno che non si comprendono a fondo.

La Vergine dovrà affrontare un momento di difficoltà, che la spingerà a reagire con un’energia così grande da trasformare tutto in positivo. Per la Bilancia, l’amore sarà decisamente imprevedibile e completamente diverso da tutto quello che si è vissuto fino ad ora. Lo Scorpione dovrà impegnarsi moltissimo per non farsi sovrastare e per non permettere a nessuno di imporre le proprie idee e cambiare o sottovalutare le sue. Il Sagittario potrebbe diventare più saggio e intelligente che mai, ma per farlo dovrà seguire il suo cuore. Brezsny, per quanto riguarda il Capricorno, ha svelato che la sua creatura magica di quest’anno sarà il piovanello maggiore, conosciuto anche come “i cento grammi più tosti del pianeta“. L’Acquario, secondo le previsioni dell’astrologo, dovrà prepararsi a intuizioni emozionanti, rivelazioni stimolanti e idee utili. I Pesci, nel 2021, avranno poteri di guarigione emotiva e psicologica davvero forti.