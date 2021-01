Oroscopo di Paolo Fox per il 2021: le previsioni segno per segno

Un periodo non senza difficoltà dopo quelle già riscontrate nel 2020: ecco come sarà il 2021 secondo l'oroscopo di Paolo Fox.

Dopo un 2020 pieno di difficoltà causate dall’emergenza coronavirus, Paolo Fox ha reso note le previsioni del suo oroscopo per il 2021: sarà un periodo nuovamente non facile soprattutto all’inizio per via della presenza di Giove e Saturno in Acquario.

Ciò potrà portare difficoltà con un picco attorno all’11 febbraio.

Oroscopo di Paolo Fox per il 2021

Ariete

Dopo due anni complicati, per i nati sotto questo segno è finalmente giunto un miglioramento che potrà portare a pensare di iniziare nuovi progetti e qualcosa di innovativo. Le previsioni astrali suggeriscono che nel 2021 si potrebbe assistere ad un rinnovamento importante nella propria vita.

Toro

Dal punto di vista economico non sarà un anno facile, dato che comporterà qualche uscita di troppo e dunque la necessità di fare attenzione alle spese e agli sprechi.

Il consiglio è quello di evitare i rapporti superflui per cercare di concentrarsi su cose concrete. I mesi centrali dell’anno saranno più importanti e fortunati, mentre i primi mesi del 2021 saranno un po’ più sottotono.

Gemelli

Buone notizie per i nati sotto questo segno: gli allineamenti dei pianeti lasciano presagire un 2021 ricco di progressi in tutti i campi della vita, compresa la sfera sentimentale. La presenza poi di Giove favorevole aiuterà il recupero.

Sarà quindi un 2021 fortunato, che partirà con un gennaio un po’ basso per poi recuperare.

Cancro

Dopo un periodo in cui Saturno è stato opposto, fortunatamente il pianeta non farà più sentire l’influenza negativa. Molte persone saranno costrette a ripartire da zero ma entro l’estate si potrebbe assistere a delle conferme e si potrà ricominciare con maggiore speranza. Si parte infatti un po’ bassi per avere una bel periodo estivo grazie a Giove in ottimo aspetto.

Leone

Per i nati sotto questo segno il 2021 sarà un anno di conferme e conservazione in cui si consiglia di non fare passi azzardati, evitare competizioni e progetti troppo grandi. L’invito dell’astrologo è quello di ridimensionare tutto e dimostrare fermezza.

Vergine

Anche per i Vergine l’anno che arriva sarà privo di colpi di scena importanti e si continueranno i percorsi già tracciati nel 2020. In estate alcuni dovranno poi dissipare dei dubbi in campo amoroso. Entro la fine dell’anno ci si troverà a dover risolvere qualche problema.

Bilancia

Per i nati sotto questo segno si prospetta un anno di stabilità, conferme e grinta. I cambiamenti che dovevano esserci sono già arrivati, le mansioni da cambiare sono già state cambiate e ora si può dare il via ad un periodo di conservazione. Una concentrazione di pianeti permetterà poi ai nati sotto questo segno di rilanciarsi, soprattutto in primavera.

Scorpione

Secondo le previsioni astrali gli Scorpione faranno fatica a mantenere i nervi saldi e la tentazione di ribellarsi non sarà poca. Il consiglio è però quello di gestire questa situazione con cura: attenzioni alle questioni legali ed economiche e a non provocare chi vi sta intorno. Non si escludono poi cambiamenti sul lavoro.

Sagittario

Nel 2021 ripartiranno molti progetti che sono rimasti bloccati a causa della pandemia globale, non solo a livello lavorativo ma anche sentimentale. Torna poi viva la creatività per i nati sotto questo segno. Chi ha un amore importante potrà contare su una primavera di buoni auspici.

Capricorno

Buon periodo per i nati sotto il segno del Capricorno: dopo alcuni anni di crisi si è riusciti a maturare una profonda consapevolezza di se stessi. L’anno sarà ricco di affermazioni e consensi, progetti di rilievo. Marzo sarà molto interessante per i sentimenti.

Acquario

Il desiderio di cambiamento sarà forte e potrà far sì che gli Acquario adottino anche un nuovo stile di vita, per scelta o per destino. Non bisogna comunque avere paura del cambiamento: si troveranno molti nuovi punti di riferimento. Il desiderio di cambiare sarà molto vivo nella prima parte dell’anno: per questo febbraio sarà un mese importante anche per le relazioni.

Pesci

Grandi soddisfazioni in arrivo per i Pesci: dopo una recente separazione il 2021 è l’anno di rimessa in gioco e si prospetta un biennio di grande forza.

Segni più fortunati

In base alle suddette previsioni, si può dedurre che i segni che godranno di maggior fortuna nel 2021 saranno Ariete, Gemelli e Acquario.

Segni meno fortunati

Tenendo conto di quanto previsto dall’astrologo, Toro, Vergine e Scorpione saranno invece segni meno fortunati del 2021, tra chi dovrà fare i conti con uscite di troppo e chi tensioni in campo amoroso.