Yari Carrisi e Thea Crudi, usciti allo scoperto durante l'estate, si sono detti addio: la conferma della ragazza.

Yari Carrisi e la cantante Thea Crudi si sono detti addio. A rivelarlo è stata proprio l’ex fidanzata del figlio di Al Bano e Romina Power, che ha anche spiegato che la loro storia si sarebbe conclusa pacificamente.

Yari Carrisi e Thea Crudi: l’addio

La storia d’amore tra Yari Carrisi e Thea Crudi, che durante l’estate del 2020 sembravano essere più felici che mai, è naufragata. La ragazza ha svelato che la liaison sarebbe finita pacificamente, e che tra lei e Yari resterà comunque una bella amicizia: “Io e Yari non stiamo più insieme. Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo”, ha detto.

I due si erano conosciuti durante l’estate in Puglia e a presentarli era stata proprio la madre di Yari, Romina Power, che a quanto pare avrebbe da subito provato simpatia per la ragazza. Purtroppo la liaison si è conclusa in un nulla di fatto, e oggi il figlio di Al Bano e Romina è di nuovo single.

Yari Carrisi ha trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus nella tenuta del padre a Cellino San Marco, e insieme a lui – separata però dall’ex marito e da Loredana Lecciso – è stata sempre presente anche la madre Romina Power, impossibilitata a tornare negli States proprio per via della pandemia in corso. Yari ha uno splendido rapporto con entrambi i genitori, e lui e Romina condividono una forte spiritualità.