Il Capodanno al GF Vip è stato superato da L'Anno che verrà, condotto da Amadeus e ricco di ospiti e musica.

Come ogni anno, i telespettatori aspettano con ansia di festeggiare il Capodanno in compagnia della trasmissione televisiva preferita. Quest’anno la sfida era tra L’Anno che Verrà, condotto da Amadeus e Gianni Morandi, e il Capodanno al Grande Fratello Vip.

In questo Capodanno casalingo, ha vinto Rai1.

Ascolti tv Capodanno

L’Anno che Verrà, condotto da Amadeus e Gianni Morandi, ha vinto la gara di share conquistando 8.152.000 telespettatori, per un totale di share del 33.9%. Un dato davvero incredibile, di tre punti superiore a quello ottenuto lo scorso anno, anche grazie all’effetto della zona rossa in tutta Italia che ha costretto gli italiani a restare a casa.

Il Capodanno al Grande Fratello Vip, che era la novità di quest’anno, non è stato all’altezza delle aspettative. Il reality è calato rispetto ai risultati di ascolti delle ultime settimane e ha ottenuto 2.899.000 telespettatori, per uno share complessivo del 12.9%, molto simile al risultato ottenuto da Federica Panicucci, lo scorso anno, con il Capodanno in Musica.

Ottimi risultati, invece, per La7, che ha mandato in onda il primo esperimento di Capodanno in diretta di Propaganda Live che, grazie anche alla tombola in diretta, è riuscito a conquistare 1.440.000 telespettatori, per uno share del 6.5%.

Rai2 ha mandato in onda il film Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può, che ha conquistato 598.000 telespettatori, per uno share del 2.4%. Il Festival del Circo di Montecarlo, in onda su Rai3, è stato seguito da 2.335.000 telespettatori, per uno share del 9.3%. Italia1 ha mandato in onda il film Indipendence Day, conquistando 978.000 telespettatori, per uno share del 3.9%. Il film What Women Want – Quello che le donne vogliono, andato in onda su Rete4, ha totalizzato 688.000 telespettatori e uno share del 2.8%. Cirque du Soleil, in onda su Tv8, ha conquistato 291.000 telespettatori, per un totale dell’1.2% di share. La maschera di ferro, sul Nove, è stato scelto da 329.000 telespettatori, con l’1.3%.