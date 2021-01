Secondo Pierpaolo Pretelli dietro la decisione dei suoi fan ci potrebbe essere lo zampino di Elisabetta Gregoraci.

Nei giorni scorsi Pierpaolo Pretelli ha ricevuto una sorpresa non molto gradita da parte dei suoi fan nella casa del Grande Fratello Vip. Sulle teste dei concorrenti è arrivato un messaggio per niente carino, che dimostra che i fan non apprezzano il suo rapporto con Giulia Salemi.

“PP déjà vu, non è UeD. Adios. Ex fan” hanno scritto i suoi sostenitori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fan Page Giulia E Pierpaolo🤍 (@lebimbedeisalemelli)

I sospetti di Pierpaolo Pretelli

I fan di Pierpaolo Pretelli sembrano avergli voltato le spalle per il suo avvicinamento a Giulia Salemi.

Il concorrente ha spiegato che non vuole farsi influenzare dal giudizio dei suoi fan, ma si è sfogato con Giulia Salemi e Andrea Zelletta, svelando i suoi sospetti. Ha spiegato che sarebbe molto curioso di sapere cosa sta facendo fuori dalla casa Elisabetta Gregoraci, soprattutto dopo aver visto i baci tra lui e la Salemi. Ha lasciato intendere che la donna possa aver avuto degli atteggiamenti, magari sui social, che potrebbero aver fatto cambiare i dea ai suoi fan.

“Sono curioso di sapere quello che sta facendo Elisabetta. Lei era consapevole che non c’era nulla. Quando arrivavano gli aerei mi abbracciava, quasi per fare continuare a fare sognare. Ma è qualcosa che non c’era. Non so lei come si stia comportando fuori. Magari fa dei post, delle storie…” ha dichiarato Pierpaolo Pretelli.

“No, non mi sembra proprio il tipo” ha risposto Giulia Salemi. Anche Andrea Zelletta ha escluso l’eventualità che la Gregoraci possa averlo denigrato sui social. “Poi ti abbracciava perché comunque le faceva piacere, ma quando hai provato a darle un bacetto lei si è spostata. Tu sei entrato come persona single, hai avuto un interesse per una persona, che non è stato contraccambiato. Se rimanendo qui dentro, ci sono delle persone interessanti che ti fanno stare bene e contraccambiano questo piacere, succede” ha spiegato l’ex tronista. Pierpaolo Pretelli ha confermato di voler continuare per la sua strada, seguendo il suo cuore. “Io sono sereno e tranquillo con me stesso. Non c’è nessuna forzatura. Man mano che passa il tempo si vedrà che è tutto naturale. Visto da fuori posso anche ammettere una percezione come un déjà vu. Man mano verrà fuori la naturalezza e la purezza di questo rapporto” ha dichiarato l’ex velino. “Dobbiamo seguire il nostro istinto. Si bruciano delle tappe qui dentro, la mole di tempo che passi qui dentro, fuori la passeresti diluita in tre mesi” ha concluso Giulia Salemi.