Le parole piene di dolore di Alessandra Casella, che ha annunciato su Twitter la scomparsa del marito.

L’attrice, conduttrice e scrittrice Alessandra Casella ha annunciato sui social network la scomparsa improvvisa del marito. Parole davvero strazianti, quelle dell’attrice, che ha ricevuto migliaia di reazioni da parte degli utenti. La donna ha voluto mostrare tutto il suo dolore.

Morto il marito di Alessandra Casella

La notizia della morte del marito di Alessandra Casella è arrivata da poco. Una scomparsa improvvisa, che ha lasciato un grande vuoto per l’attrice, che ha espresso tutto il suo dolore con parole bellissime. Un tweet per dare questo straziante annuncio, che ha ottenuto tantissime reazioni da parte degli utenti di Twitter. “Un infarto a 54 anni.

Era l’amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico” ha scritto Alessandra Casella. Tantissimi utenti hanno immediatamente fatto le loro condoglianze, per far sentire la loro vicinanza e il loro affetto all’attrice.

Alessandra Casella ha lavorato con grandi del calibro di Giorgio Albertazzi e Giuseppe Patroni Griffi, passando da ruoli leggeri in commedie musicali ad interpretazioni molto più drammatiche. Al cinema è stata protagonista di molti film comici tra gli anni ’80 e ’90, ma ha affrontato anche ruoli più seri e ha lavorato come doppiatrice.

Ha condotto anche molti programmi, come “La domenica sportiva“, “A tutto volume“, “Bravo chi legge“, “Italia in Tavola” e ha partecipato a diverse fiction, come “Pazza Famiglia” e “Don Matteo“. La donna ha voluto condividere con tutti il dolore per la scomparsa del marito.