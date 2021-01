L'annuncio di Alessia Ventura su Instagram, con la foto del pancione della sua prima gravidanza a 40 anni.

Il 2021 inizia con una notizia davvero molto emozionante. Alessia Ventura aspetta il suo primo figlio a 40 anni. Finalmente ha incontrato la persona che le fa battere il cuore, con cui creare una splendida famiglia. L’annuncio è arrivato su Instagram, con tanto di foto del pancione.

Alessia Ventura è incinta

La showgirl ha trovato la serenità sentimentale di cui aveva bisogno, con un uomo che le fa battere il cuore e le dona sicurezza e affidabilità, tanto da mettere su famiglia.

Il compagno della Ventura è Gabriele Schembari, a cui la showgirl è legata da più di un anno e mezzo. La donna ora sta vivendo la sua prima gravidanza e per lei questo nuovo anno porterà un regalo davvero speciale. L’annuncio è arrivato su Instagram, con una foto di coppia in cui Alessia Ventura mostra il suo bellissimo pancione e augura a tutti um buon 2021. La showgirl è nota al mondo della cronaca rosa per la sua lunga e tormentata storia d’amore con Filippo Inzaghi.

“Ti aspettiamo Amore. Buon 2021!!!” ha scritto Alessia Ventura, mostrando la foto del suo pancione. “In un gesto c’e? tutto l’amore che vive e che nascera? .. buon anno amori miei” ha aggiunto il futuro papà Gabriele Schembari. La foto è stata immediatamente riempita di commenti da amici, amiche, colleghi, colleghe e fan della showgirl. “Alessia! Che bella notizia! In un periodo come questo… ti auguro felicità, ma tu la porti con te…” ha scritto, per esempio, Elenoire Casalegno. La coppia ha ricevuto tantissimi auguri per la notizia e tantissimo affetto.