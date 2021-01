Roberto Bolle, con Danza con me, ha vinto la gara di share della prima serata del 1 Gennaio.

Gli ascolti tv della prima serata dell’1 Gennaio sono andati bene. La gara di share è stata vinta da Roberto Bolle, con il suo show Danza con me 2021. A seguire il film Un Natale a 5 Stelle. Lo share in questi giorni è stato più alto del solito anche per via delle restrizioni e della zona rossa in tutta Italia.

Ascolti tv 1 Gennaio

La prima serata del 1° Gennaio, a livello di ascolti tv, è andata davvero bene e ha visto la vittoria di Roberto Bolle, con Danza con me 2021, nella gara di share. Lo show è andato in onda su Rai1 ed è stato la scelta di 3.848.000 telespettatori, per uno share totale del 17%. Al secondo posto il film Natale a 5 Stelle, andato in onda su Canale5, scelto da 2.871.000 telespettatori, per uno share complessivo del 12.6%.

Rai2 ha mandato in onda Alvin Superstar 4 – Nessuno ci può fermare, che ha conquistato 753.000 telespettatori, per uno share del 2.9%. Su Rai3 è andato in onda C’est la Vie – Prendila come viene, che ha conquistato 996.000 telespettatori, per un totale del 4% di share.

Su Rete4 è andato in onda il famoso film Il Padrino, che ha conquistato 1.118.000 telespettatori, totalizzando uno share del 6.2%.

Point Break, andato in onda su Italia1, ha ottenuto 955.000 telespettatori, pari ad uno share del 4.1%. Per quanto riguarda le reti minori, L’attimo fuggente, su La7, ha conquistato 570.000 telespettatori, per uno share del 2.4%. Balla coi lupi, nella sua versione estesa, andato in onda su Tv8, ha conquistato 459.000 telespettatori, per uno share del 2.3%. I Migliori Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, ha conquistato 575.000 telespettatori, raggiungendo uno share totale del 2.3%.