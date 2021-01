Cecilia Capriotti e Stefania Orlando si sono confrontate riguardo le nomination, ma c'è stata una grande delusione.

Il primo giorno dell’anno al Grande Fratello Vip è stato all’insegna dei confronti riguardo le nomination e i legami nati nella Casa in questi mesi. Stefania Orlando ha svelato a Dayane Mello di aver intenzione di nominare i concorrenti che hanno fatto ingresso nella Casa negli ultimi tempi, tra cui Cecilia Capriotti.

La frecciata di Cecilia Capriotti

La Mello ha messo subito in guardia la Capriotti, dicendole che la Orlando vorrebbe continuare l’esperienza con i vip che hanno iniziato con lei. Cecilia, che è una delle ultime arrivate, ha subito lanciato una frecciata contro Stefania. “Fa tanto l’amica delle donne e poi…l’ho idealizzata allora” ha dichiarato. Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola e Dayane Mello hanno chiesto spiegazioni a Stefania Orlando, dopo aver appreso la sua decisione di nominare coloro che sono entrati in gioco dopo.

La modella ha spiegato di non essere d’accordo con Stefania Orlando e di non aver capito se stava cercando di influenzarla. “È un tradimento” ha spiegato Cecilia Capriotti.

Anche Carlotta Dell’Isola ha voluto dire la sua, ma la chiacchierata è stata interrotta dall’arrivo della Orlando, che dopo essersi accorta che qualcosa non andava ha voluto fare chiarezza. La donna ha spiegato di non aver mai detto di voler nominare i nuovi vip ma non ha nascosto di non voler nominare persone con cui ha instaurato un’amicizia da più tempo.

La Orlando ha spiegato le sue difficoltà ogni volta che ci sono le nomination e ha spiegato di voler portare avanti i veterani, con cui ha stretto dei legami di amicizia. Dayane Mello ha dichiarato di pensarla diversamente, anche perché non riuscirebbe mai a nominare alcuni nuovi inquilini, come la Capriotti.