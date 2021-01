Matilde Brandi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è lasciata andare ad una confessione inaspettata.

Matilde Brandi è stata una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip tra le più discusse e chiacchierate. Ha avuto diversi scontri all’interno della casa e ha saputo mostrare il suo carattere forte. La ballerina, in un’intervista al settimanale Chi, ha deciso di raccontare come è cambiata la sua vita.

La confessione di Matilde Brandi

La partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip di Matilde Brandi non è stata particolarmente lunga, ma sicuramente è stata molto intensa. La ballerina è stata la protagonista di molte discussioni, con Maria Teresa Ruta e anche con Tommaso Zorzi, e il suo carattere non è passato inosservato. Dopo diverso tempo dalla sua uscita di scena, l’ex gieffina ha voluto raccontare al settimanale di Alfonso Signorini come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al reality show.

La donna ha deciso di aprirsi e si è lasciata andare ad una confessione inaspettata.

Matilde Brandi ha confessato che la sua esperienza nella Casa le ha fatto aprire gli occhi su molte cose che la riguardano e che prima di entrare nel reality non riusciva a vedere o a tirare fuori. “Non avevo il coraggio di tirarle fuori” ha dichiarato l’ex concorrente, anticipando grandi novità e cambiamenti. La ballerina ha ringraziato il conduttore Alfonso Signorini per averla aiutata a scoprire dei lati nascosti del suo carattere e ha criticato Antonella Elia che l’ha attaccata diverse volte senza un apparente motivo.

Per la ballerina questa esperienza è stata molto importante per se stessa, perché l’ha aiutata a conoscersi meglio e a mettersi in gioco.