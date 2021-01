L'oroscopo di Barbanera per il 2021, svela come saranno questi nuovi dodici mesi per ogni segno zodiacale.

Il 2020 è stato un anno particolarmente pesante e proprio per questo il 2021 è ancora più carico di aspettative. Le stelle svelano che sarà un anno pieno, ricco di emozioni e di momenti positivi, anche se ovviamente non tutti i segni avranno lo stesso livello di fortuna.

Ecco le previsioni di Barbanera.

Ariete

L’Ariete vuole sempre uscire vincitore da qualsiasi discussione, cercando di apparire forte ed imperturbabile. Ha una grande personalità, che può trasformarsi in un’arma a doppio taglio, perché porta grandi momenti di sconforto. Questo segno, nel 2021, imparerà a non dare importanza ai giudizi degli altri e a badare più alla sostanza che all’apparenza. La parola magica per il nuovo anno è consapevolezza, che potrà portare il segno ad ottenere grandi successi.

Sarà un anno pieno di cambiamenti e di momenti positivi, nel lavoro, in amore e nella salute.

Niente fretta e ansia in amore, la persona giusta a volte può farsi attendere ma sicuramente ne varrà la pena. La cosa importante è liberarsi di insicurezze e paure, lasciandosi andare con grande spirito di iniziativa. Per quanto riguarda il lavoro vi troverete davanti ad un bivio, in cui dovrete capire che per realizzare i propri sogni si può lasciare una strada già percorsa.

Sarà l’anno da dedicare ad uno stile di vita più sano e a nuove attività e nuovi sport da scoprire.

Toro

Un segno altruista e con le idee molto chiare, fiero, determinato e dominato dall’impulsività. Meglio non contraddirlo e ricordarsi che è sempre mosso da un forte senso di giustizia. Il Toro spicca anche per dolcezza e generosità e che sente forte il valore della famiglia e delle radici a cui è legato. In amore è sempre pronto a manifestare il suo affetto, ma a volte la gelosia prende il sopravvento. Avere un Toro per amico è sicuramente una grande fortuna.

Il 2021 porterà grandi benefici in amore, con scelte molto importanti, come una convivenza, un matrimonio o un figlio. I mesi pesanti del 2020 hanno aumentato la voglia di stare insieme e fare progetti importanti. Nel lavoro questo sarà l’anno della svolta, in cui il Toro potrà dimostrare il suo valore. Grandi prospettive di carriera, grazie anche alla vostra determinazione. Con l’inizio del nuovo anno, a causa della sedentarietà, si farà sentire qualche problemino alla schiena ma con l’arrivo della primavera tornerete ad occuparvi del vostro benessere.

Gemelli

I Gemelli sono pronti a conoscere profondamente la propria natura e accettare le proprie contraddizioni. A causa della loro natura duplice sembrano indecifrabili. Sono concreti, idealisti ed istintivi e non sopportano etichette e costrizioni. La curiosità li spinge continuamente a muoversi, cercando sempre nuovi stimoli. Hanno bisogno di essere sempre allegri e non resistono a chi li fa ridere. Sono persone fedeli, soprattutto alla loro natura.

Il 2021, in amore, sarà l’anno giusto per nuovi grandi progetti, come una convivenza, un matrimonio o un figlio. I single, invece, dovranno stare attenti a non ripetere gli errori del passato. Le aspettative nel mondo del lavoro sono alte, ma i successi stanno per arrivare. Dimostrerete di saper riconoscere e sfruttare le buone occasioni. Dovrete imparare prima di tutto a gestire l’ansia, mentre per l’attività fisica ci vuole maggiore costanza.

Cancro

Il tratto distintivo di questo segno è la sensibilità, che a volte diventa una condanna. Si tratta di persone molto empatiche, ma anche suscettibili, soprattutto se non si ha la giusta delicatezza in relazione a loro. Sono spesso attaccati al passato e ai ricordi, per questo spesso si nascondono nella loro corazza. Serve saper abbracciare il loro corpo e la loro interiorità, con grande dolcezza e comprensione. Quando si sentono amati mostrano i loro lati migliori. Sono genitori premurosi e affettuosi e nella coppia sono romantici e protettivi.

In coppia vi verrà chiesto di rallentare i ritmi, ma sarà l’occasione per trovare un po’ di serenità emotiva, che vi permetterà di affrontare tutto con più leggerezza. Nel lavoro l’arma vincente sarà la creatività e questo sarà l’anno per mettere le basi per i successi che arriveranno nel 2022. Nel 2021 riuscirete a mettere da parte alcuni blocchi psicologici e a trovare la serenità, sarete in ottima forma fisicamente e mentalmente.

Leone

Il Leone è ambizioso, coraggioso e orgoglioso e sa sempre come farsi valere in ogni situazione. Ama stare al centro dell’attenzione e avere tutti gli occhi su di sé, anche se in amore è più schivo e riservato, almeno fino a quando riesce a lasciarsi andare. Il Leone vuole sempre comandare, deve sempre dire la sua, scegliere cosa fare, assumere il ruolo del leader. Riuscire a fargli cambiare idea è quasi impossibile, ma tiene moltissimo alle persone che ha intorno, anche se tende a nascondere i sentimenti.

Negli ultimi mesi avete cercato l’amore vero, ma vi siete accontentati dell’affetto di amici e parenti. Questo anno potrebbe essere diverso, perché l’amore arriva quando meno te lo aspetti. Un anno con l’agenda piena di impegni di lavoro, che non vi spaventerà e vi spingerà a dare il massimo e ottenere successi. Fino a metà anno tenderete a trascurare la forma fisica, ma poi sceglierete una dieta equilibrata per recuperare le energie.

Vergine

La Vergine ama le regole ed è ossessionata dai canoni estetici. Un segno preciso e pignolo, fissato con l’ordine e la pulizia. Siete molto esigenti sia sul lavoro che nelle relazioni personali e difficilmente accetta le critiche. Con un po’ di pazienza sa essere un partner molto dolce e affidabile. In amicizia predilige persone appassionate e impegnate in grandi progetti.

Nel 2021 potreste trovarvi a mettere in discussione tutto quello in cui credete, aprendo le porte alle persone e ad una persona speciale in amore. Lasciare la strada vecchia per quella nuova può essere rischioso. Nel lavoro inizialmente vi sentirete un po’ persi, ma poi tutto diventerà più semplice. Avrete dei momenti di grande energia e alcuni di stanchezza. Puntate sull’attività fisica.

Bilancia

Altruismo, collaborazione e rapporto con gli altri saranno la base di questo 2021. Saranno mesi di riconciliazione con la propria essenza, che si completa in compagnia di qualcuno. I momenti di solitudine sembrano ormai appartenere al passato. Le doti relazionali e la diplomazia sono utili per creare nuovi rapporti e consolidare quelli vecchi. La Bilancia cerca sempre di evitare gli scontri e di trovare altri modi per risolvere le cose.

I rapporti basati sulla sincerità e sull’onestà sono destinati a durare, mentre quelli basati sulle bugie si distruggeranno presto. Arriveranno grandi soddisfazioni sul lavoro, con una posizione stabile e un miglioramento economico. Quest’anno è possibile mettere da parte qualche vecchio acciacco, con qualche sacrificio ma con grande consapevolezza.

Scorpione

Un segno dominato dalle emozioni, sempre molto passionale e romantico. In amore dona tutto se stesso, ma non ama le imposizioni. A volte può sembrare egoista, ma si tratta solo di una grande insicurezza. Non bisogna mai tradire la sua fiducia, anche perché è un segno molto orgoglioso, geloso e legato ai propri affetti. Si tratta di un amico molto fedele, ma in amore non ama sentirsi dire cosa deve fare, anche perché di solito lo fa in modo spontaneo.

L’amore, nel 2021, avrà un momento molto positivo, ma dovrete riuscire a tenere a bada la vostra gelosia, che potrebbe portare il partner all’esasperazione. Sul lavoro dovrete cercare di essere più seri, ma state tranquilli perché i vostri capi apprezzano la vostra voglia di fare. Per la salute sarà un anno di recupero, puntate sull’attività fisica.

Sagittario

Il Sagittario ha una grande esuberanza nei confronti della vita, ha molto coraggio e cerca sempre di realizzare i suoi sogni. Ripone spesso troppa fiducia nel prossimo e questo porta delusioni e scelte sbagliate. Si tratta di un segno ambizioso, che cerca sempre di emergere e che si tiene sempre informato su tutto. Prova un grande amore per la natura e gli animali e propende al raggiungimento di ideali di libertà.

I sentimenti saranno più equilibrati e molte coppie cercheranno di concretizzare la loro relazione. Cresce la voglia di stabilità, mentre i single dovranno aprirsi a nuovi incontri. Dovrete lottare per farvi valere sul lavoro, ma riuscirete ad ottenere i vostri successi e dimostrare quanto valete. Siete pronti a sviluppare un potenziamento della forma fisica, con una dieta più sana e attività all’aria aperta.

Capricorno

Un segno serio e solitario, con un forte senso di razionalità e la tendenza all’analisi di ogni aspetto della vita. Caratterizzato da ambizione, fierezza e tenacia, è sempre un grande lavoratore. Un segno che si protegge con una corazza di durezza, che nasconde sentimenti profondi, ansia e insicurezza. In amore ha difficoltà ad esprimersi ma se incontra la persona giusta instaura un rapporto duraturo.

I sentimenti in questo 2021 saranno al massimo della loro potenza. Avrete voglia di uscire dagli schemi e di esporvi senza curarvi delle possibili conseguenze. Nel lavoro sarete pronti per nuove sfide che porteranno grandi risultati, fidandovi del vostro istinto. Avrete voglia di prendervi cura del vostro aspetto fisico per sentirvi più sicuri di voi stessi.

Acquario

Un segno aperto all’amicizia e alla collaborazione e sa sempre guardare al futuro senza mai dimenticarsi o abbandonare il passato. Il suo modo di amare è più universale che individuale e il suo spirito è particolarmente altruista. Spesso questo segno può essere definito geniale, quando riesce ad usare bene la propria creatività. Il campo sentimentale è sempre motivo di riflessione e ha una certa riluttanza per i rapporti duraturi e soffocanti.

La parola chiave per l’amore sarà stupore. Vivrete i sentimenti come le montagne russe, ma questo vi spingerà a farvi condurre dal cuore. Riuscirete a far emergere il vostro talento nel lavoro e nelle passioni e saprete mettervi sempre alla prova. Quest’anno stop alla pigrizia, vietato cedere alla golosità e meglio impegnarsi nell’attività fisica.

Pesci

I Pesci sono timidi, introversi e sbadati, tra i più difficili da capire. Osservano il mondo che li circonda ma si rifugiano in quello che creano nella loro testa. Sono grandi pensatori, molto sensibili. Per loro il lavoro è un mezzo di sostentamento, se devono impegnarsi lo fanno in qualcosa che possa renderli soddisfatti e felici. Prediligono le relazioni serie in cui danno il massimo. Il loro punto debole è che tendono a fuggire dalle difficoltà.

Dovrete capire bene cosa volete dall’amore, per riuscire a trovare la persona giusta e stabilire una relazione stabile e duratura. Nel lavoro potrete pensare di intraprendere una nuova strada, ma in modo molto cauto e senza essere troppo ingenui. Sarete preda della golosità e della pigrizia, ma con un po’ di forza di volontà potrete tirare fuori il vostro spirito sportivo.