Tutte le previsioni di Ada Alberti, moglie di Franco Oppini, in vista del nuovo anno, su amore, lavoro e fortuna.

Il 2020 si è appena concluso ed è tempo di scoprire qualche previsione per questo nuovo anno, il 2021, così ricco di aspettative. L’oroscopo di Ada Alberti, astrologa moglie di Franco Oppini e protagonista del Capodanno del Grande Fratello Vip, ha svelato cosa accadrà a ciascun segno zodiacale.

Oroscopo di Ada Alberti per il 2021

Acquario

Questo segno zodiacale sarà presto in grado di sradicare le proprie radici dal territorio di sempre. Questo può essere interpretato in modo metaforico oppure concreto, magari con un possibile cambio di casa. La famiglia rimane sempre il punto fermo, la cosa più importante, che conta realmente. Il 2021 sarà un anno davvero importante, in quanto portatore di vita.

Sarà speciale sotto ogni punto di vista, amore, lavoro e fortuna.

Pesci

Il 2021 sarà un anno di preparazione e di grandi cambiamenti, che i nati sotto questo segno dovranno riuscire ad affrontare nel modo migliore. Il lavoro di sempre potrebbe andarvi stretto e non andare più bene, ma arriveranno immediatamente nuove opportunità. Sarà l’anno della ripartenza.

Ariete

Dopo un anno particolarmente pesante, in cui questo segno ha sofferto molto, si inizia a vedere uno spiraglio di speranza e di fortuna.

Verso la fine dell’anno l’Ariete è riuscito a lasciarsi alle spalle tutti i pesi che portava sulle spalle, tagliando anche i rami secchi tra amici e conoscenti. Ora è arrivato il momento di ripartire, anche nell’ambito delle relazioni.

Toro

Il 2021 sarà un anno di transizione e di cambiamento. Il Toro avrà qualche difficoltà a mantenere un determinato ruolo nell’azienda in cui ha lavorato fino ad ora, mentre per i più giovani sarà difficile riuscire ad ottenere le posizioni lavorative desiderate. Bisogna iniziare a tenere duro, perché se quest’anno non riuscirà a portare grandi soddisfazioni sotto questo punto di vista, il 2022 sarà invece l’anno del riscatto.

Gemelli

Questo sarà sicuramente un anno grandioso, un anno dedicato alla rinascita. Gemelli sarà uno dei segni zodiacali più fortunato durante il 2021, potrà iniziare una nuova attività lavorativa, investire il denaro e puntare su progetti importanti anche per quanto riguarda la sfera sentimentale, come convivenze, matrimoni o figli.

Cancro

I nati sotto questo segno hanno alle spalle un anno davvero complicato, ma ora è arrivato il momento di rinascere e di emergere. Il 2021 sarà un anno davvero molto ricco e sicuramente indimenticabile. Chi è alla ricerca di un bebè, sarà accontentato.

Leone

Il Leone non ama per niente essere giudicato ma quest’anno probabilmente riceverà numerose critiche. Per uscire da queste contrapposizione, deve imparare a fare un lavoro di squadra per far emergere il meglio di se stesso.

Vergine

Il 2021 sarà un anno dedicato al lavoro e al raggiungimento di traguardi molto importanti. Un anno di grandi successi anche per quanto riguarda la sfera affettiva, tanto che le coppie già formate possono addirittura pensare al matrimonio.

Bilancia

Quello passato non è stato un anno semplice, ma i nati sotto questo segno zodiacale hanno imparato a mettersi tutte le cose brutte alle spalle. Sarà un anno prospero, in cui questo segno godrà di salute e benessere.

Scorpione

Il 2021 sarà un anno ricco di nuovi eventi e nuove responsabilità associate al lavoro, alla casa e alla famiglia. Alcuni stanno lasciando il proprio partner, oppure il proprio socio. Tutto è possibile, soprattutto in questa fase di cambiamenti.

Sagittario

Uno dei segni più fortunati di questo 2021. Sarà un anno di grandi ed importanti cambiamenti, sia nel lavoro, che nei progetti, nelle avventure e nell’amore.

Capricorno

Sarà un anno dedicato ai soldi, ai guadagni e alla passione. Chi è più avanti con l’età dedicherà il suo tempo ai propri figli, oppure alla realizzazione del sogno di avere un figlio.