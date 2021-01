Paolo Fox a Domenica In: “Se potessi prevedere terremoti ed epidemie, sarei alla protezione civile”.

Con l’arrivo del nuovo anno, tutti sono curiosi di sapere cosa dicono le stelle su questi nuovi 12 mesi. Proprio per questo motivo, nella prima puntata del 2021 di Domenica In, è stato ospite il famoso astrologo Paolo Fox. C’è da dire che lui è stato abbastanza criticato negli scorsi mesi a causa delle previsioni “positive” che aveva fatto per il 2020, non tenendo conto della pandemia da coronavirus.

Proprio per questo motivo, per il 2021, Paolo ha subito voluto mettere le cose in chiaro. Con la sua solita ironia, infatti, ha dichiarato: “Non credete, verificate, c’è un grade destino e non dipende per noi ma l’andamento dell’anno segno per segno lo possiamo dire. L’astrologia si occupa dei segni zodiacali e dissi che alcuni segni, come per la Vergine, l’anno scorso avrebbero fatto tanto e se guardi i vincitori di Sanremo o chi ha un programma fortunato in tv o altro è stato così”.





Le previsioni di Paolo Fox

“Se potessi prevedere terremoti e altro sarei capo della protezione civile. Nel quadro generale puoi essere quello che un po’ si salva. E’ vedere al singolo”, ha poi continuato l’astrologo con oltre 40 anni di carriera alle spalle. Insomma, una bella risposta per tutti quelli che lo avevano quasi incolpato di non aver previsto lo scorso anno l’arrivo della pandemia da coronavirus. Con la sua solita ironia, dunque, ha cercato di lanciare qualche frecciatina e rispondere, dunque, indirettamente, a tutti i suoi detrattori.

In studio ospite anche Giovanna Ralli, del segno del Capricorno. La donna ne ha approfittato e ha voluto sapere qualcosa sul suo segno zodiacale. “Il Capricorno ha spesso una vita travagliata, abituato a soffrire perché viene prima il dovere e poi il piacere. E’ il segno del dovere e succede che in un anno così difficile come quello appena vissuto si ricorda dei grandi tormenti vissuti e quindi è tutto più semplice”, ha anticipato Paolo Fox.