La sorella di Tommaso Zorzi contro i fan di Dayane Mello per la polemica sui voti al GF Vip.

I telespettatori del Grande Fratello Vip hanno scatenato una forte polemica sui social riguardo i voti. Sono convinti che dietro i risultati degli ultimi televoti ci siano i fan brasiliani di Dayane Mello, che votano dal Brasile e con account fake.

Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, ha voluto spiegare cosa ne pensa su Twitter.

Le parole di Gaia Zorzi

Prima di tutto la sorella di Tommaso Zorzi ha voluto precisare che non tutti i fan delle Rosmello stanno creando dei problemi, ma alcuni si. Ha fatto notare che i gruppi di fan potrebbero fomentare i brasiliani dalla loro parte che, non capendo la lingua e le dinamiche, potrebbero mettersi contro qualsiasi persona vada contro Dayane.

Gaia Zorzi ha fatto riferimento all’eliminazione di Selvaggia Roma e al salvataggio di Giacomo Urtis. “Io non vedo lo staff di Dayane provare a placare questa situazione. Anzi (giustamente o meno) la sfruttano a loro favore e infatti avevano fatto un Twitter in portoghese” ha spiegato la sorella di Tommaso, aggiungendo che persino la loro tata, Cecilia, ha ricevuto delle minacce di morte in portoghese.

Anche al manager Lazzaro sono arrivati messaggi offensivi.

“Le hanno dato della grassa, trans come se fosse un insulto, peruviana sporca, insultando Tommi perché è gay e Cecilia gli fa da tata” sono le parole che ha riportato Gaia Zorzi. Dopo tutti questi sfoghi la sorella di Tommaso Zorzi ha deciso di disattivare il suo profilo sui social network. La stessa decisione è stata presa da Simone Gianlorenzi, compagno di Stefania Orlando, che ha disattivato il suo profilo ma poi è tornato attivo dopo poco.