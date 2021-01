Il commento di Tommaso Zorzi sul bacio che si è scambiato con Andrea Zelletta nella notte di Capodanno.

Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta, durante la notte di Capodanno, si sono scambiati un bacio sulle labbra. Tutto è nato durante la puntata speciale del GF Vip, quando gli autori hanno deciso di movimentare la serata facendo baciare i vari concorrenti sotto il vischio posizionato in salotto.

Il bacio tra Tommaso e Zelletta #GFVIP pic.twitter.com/052SojIIqU — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 31, 2020

Bacio tra Zorzi e Zelletta

I concorrenti del Grande Fratello Vip, a turno, sono stati chiamati a baciarsi sotto il vischio posizionato in salotto, a causa di una prova decisa dagli autori.

Dopo il bacio appassionato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, è toccato anche a Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta. Un bacio a stampo, ma molto lungo, che ha fatto sognare e divertire tutti i telespettatori. Qualche giorno prima, l’ex tronista aveva fatto una confessione inaspettata mentre parlava con Carlotta Dell’Isola. Si era dichiarato “intellettualmente innamorato” di Tommaso Zorzi.

Dopo questo bacio, l’influencer non ha perso l’occasione di commentare in modo sincero e molto aperto il bacio scambiato con Andrea Zelletta.

“Però è bono Zelletta, fa la sua figura” ha ammesso Tommaso Zorzi, parlando con Giacomo Urtis, dopo che l’ex tronista si è esibito in una prova di burlesque. Dopo il bacio, probabilmente, l’influencer sta guardando Zelletta con occhi un po’ diversi. Sempre per via della prova del vischio, però, Tommaso Zorzi ha dovuto baciare anche Andrea Zenga. Il bacio è stato condiviso anche da Alessia Marcuzzi, che ha commentato scrivendo: “Wow, che bacio super…mi è partita la Zorzenga ship“.