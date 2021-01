La vita privata di Giorgio Cantarini, il piccolo Giosuè de La Vita è Bella.

Giorgio Cantarini aveva solo 5 anni quando è diventato il piccolo Giosuè, il bambino de La Vita è Bella, film con Roberto Benigni. Un’etichetta pesante, che il ragazzo porta ancora con grande orgoglio, anche se da piccolo voleva semplicemente essere un bambino come tanti.

Il bambino de La Vita è Bella oggi è cresciuto, ma è ancora un bravissimo attore. Nel film premio Oscar diretto da Benigni aveva solo 5 anni, ma oggi ne ha 27 e non ha mai abbandonato la passione per la recitazione, anche se ha accantonato la strada del cinema. Dopo La Vita è Bella e Il Gladiatore, in cui interpretava il figlio di Russell Crowe, Giorgio Cantarini aveva smesso con il cinema.

In un’intervista per il Corriere della Sera ha rivelato che dopo aver ottenuto un successo così grande con due film campioni di incassi, aveva momentaneamente accantonato l’idea di diventare un attore per dedicarsi al calcio. Il suo sogno era quello di diventare un calciatore.

Dopo il liceo, però, ha deciso di riprendere la carriera di attore su consiglio di Roberto Benigni, che sente ancora spesso e che gli ha scritto una lettera utile per l’ottenimento della carta verde per gli Stati Uniti, dove l’attore si è trasferito per crescere professionalmente dopo il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

Intanto, ha preso parte a vari progetti in Italia targati Rai. La speranza è che il ruolo del piccolo Giosuè nel film La Vita è Bella possa aiutarlo a realizzare quello che ora è il suo sogno più grande.