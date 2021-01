Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 4 al 10 gennaio 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 4 al 10 gennaio 2021.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 4 al 10 gennaio 2021: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Fox dal 4 al 10 gennaio 2021

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggiore fortuna saranno Ariete, Toro, Gemelli ,Sagittario e Acquario, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Venere è in aspetto positivo ma ciò che conta di più è che, in questo momento, non si hanno pianeti contrari. Ciò aiuta ad avere un atteggiamento più comprensivo e disponibile in amore. Quanto all’attività professionale, le nuove collaborazioni saranno impegnative ma fruttuose.

Toro

La situazione generale porta ad un miglioramento nei rapporti con gli altri, ma si devono risolvere alcuni dubbi presenti nella propria mente. Anche se si è soli, è possibile ricominciare: le migliori prospettive nascono se ci si libera dal passato.

Gemelli

Dopo un periodo di forti riflessioni è arrivato il momento di reagire e capire come impostare il futuro. Qualsiasi scelta si faccia è importante farla con energia considerando che finalmente Giove e Saturno sono favorevoli.

Cancro

Chi pensa di aver trovato il partner ideale non deve far altro che programmare un futuro intrigante e chi si è liberato di un peso può guardare al futuro in maniera più fiduciosa e positiva. Favoriti poi tutti coloro che hanno un’attività in proprio.

Leone

Venere è in aspetto buono ma possono distrarre questioni di lavoro e di soldi irrisolte da tempo. Nelle coppie in cui c’è stato un problema sarebbe utile fare il punto della situazione. I nati sotto questo segno dovranno inoltre nel 2021 rivedere tutta la propria situazione lavorativa e proprio ora si potrebbero capire le occasioni migliori da sfruttare.

Vergine

I sentimenti a volte vanno troppo a rallentatore e così questa settimana potrebbe spingere a prendere le distanze da una persona che non si riesce più a comprendere. Se c’è stato un grande momento di passione non ci si deve necessariamente ricredere ma capire fino a che punto si è ricambiati.

Bilancia

Se nel passato si sono vissute crisi e ripensamenti, ora si deve dimenticare. In famiglia ci sarà da discutere ma questa non è una novità, perché già da ottobre ci sono alti e bassi. La buona notizia è che Giove è tornato favorevole, dunque le vicende di tipo legale potranno essere affrontate meglio.

Scorpione

I nati sotto questo segno hanno bisogno di vivere giornalmente gratifiche e prove d’amore, ma ciò potrebbe essere un problema per chi frequenta tipi come Acquario, Gemelli o Ariete. Quanto al lavoro, evitando atteggiamenti troppo agitati si può ottenere ciò che si desidera anche se comunque l’inizio del nuovo anno va preso senza troppe aspettative.

Sagittario

Venere è nel segno e, aggiunto al fatto che Giove e Saturno sono dalla propria parte, si può dire che c’è spazio per l’amore. Quanto alle coppie solide, è importante fare scelte che riguardano il futuro: gennaio e febbraio saranno mesi di buoni progetti.

Capricorno

Chi è in coppia da anni potrebbe già aver fatto scelte di un certo peso. Per i single invece, dato che a breve Venere entrerà nel segno, si presenterà presto l’occasione per mettere in gioco i propri sentimenti considerando anche che febbraio sarà un mese importante.

Acquario

Giove e Saturno nel segno invitano a fare la rivoluzione: è importante iniziare a vivere l’amore senza privazioni e si potrebbe persino essere attratti da un rapporto strano, trasgressivo e con una persona molto diversa da sé.

Pesci

Per i nati sotto questo segno sono settimane di grande confusione in cui c’è il rischio di tornare a vivere le stesse sensazioni che in dicembre hanno creato qualche disturbo emotivo. Non si esclude che entro la fine del mese si dia un ultimatum ad una persona.