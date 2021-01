Sonia Lorenzini ha raccontato tutto quello che è accaduto realmente con Andrea Damante all'epoca del tradimento a Giulia De Lellis.

Sonia Lorenzini, in un’intervista di Gabriele Parpiglia su Chi Magazine, canale di Instagram, ha spiegato per la prima volta tutta la verità su quello che è accaduto con Andrea Damante, quando erano uscite le voci del famoso tradimento. All’epoca tutti insinuavano che Andrea avesse tradito Giulia De Lellis proprio con Sonia.

La verità di Sonia Lorenzini

Si era parlato molto di una presunta notte clandestina durante il GF Vip 2, quando Giulia De Lellis era nella Casa. Dopo diversi anni, Sonia Lorenzini ha voluto dare la sua versione, raccontando tutta la verità di ciò che è accaduto in quel periodo. “Mai ho voluto entrare nei dettagli della questione, perché all’epoca ho preferito risolvere con la diretta interessata e perché volli tutelare la persona che stava con me” ha spiegato Sonia Lorenzini.

“Io non ho mai visto mezza prova che avvalorasse la tesi finita sulle pagine dei giornali. Una parte di verità c’è, cioè che io avevo presenziato a una dopo una sera in discoteca. C’era Damante con una ragazza che arrivava dalla discoteca con lui” ha aggiunto l’ex tronista. “Io non ho visto un tradimento di Andrea con i miei occhi. Per questo non dissi niente a Giulia” ha spiegato la donna, anche se ha sottolineato che sicuramente qualcosa di strano c’era.

“Lei era al GF Vip, uscì tre mesi dopo. ‘Glielo dico o non glielo dico?’. Ero combattuta, alla fine ho preferito non dire” ha aggiunto Sonia, spiegando il motivo per cui non ha subito messo al corrente la diretta interessata.

“Ci parlai dopo: lei aveva pensato che io fossi la persona che fosse andata con Andrea, ma non era così. Mi sono impegnata a fornirle una serie di cose che potessero farle vedere certe cose. Noi non ci vedemmo più, poi a distanza di un anno ci siamo viste a un evento: ci siamo appartate e chiarite di nuovo e lei credette alle mie parole” ha spiegato Sonia, che ha avuto un confronto diretto con Giulia De Lellis. La Lorenzini, dunque, è stata in una casa con Damante, ma erano presenti altre persone, tra cui una ragazza che era arrivata con lui. L’ex tronista ha spiegato che preferisce non fare il nome della donna con cui Andrea ha tradito Giulia, perché non sono fatti suoi.