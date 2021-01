Le parole della mamma di Nicolò Zaniolo sulla gravidanza della ex fidanzata e sulla presunta relazione con la Ghena.

Nicolò Zaniolo in questi giorni è stato al centro del gossip, dopo aver svelato che la sua ex fidanzata è incinta e che ha intenzione di prendersi le sue responsabilità. Aveva chiesto silenzio sulla sua vita privata e per un po’ è stato accontentato, ma sua madre ha deciso di intervenire.

Parla la mamma di Zaniolo

La mamma di Zaniolo, Francesca, e il suo agente, Claudio Vigorelli, sono intervenuti a “Radio Radio”, dove era intervenuto anche Gabriele Parpiglia che aveva intervistato la zia di Sara Scaperrotta, ex del calciatore, che aveva rivelato i dettagli della rottura tra i due ragazzi. “Dopo aver letto e sentito oggi tutto questo ho deciso di dire la mia. Non è vero che Sara è stata cacciata di casa come dice questa zia, è andata via dopo aver rotto con Nicolò perché la casa era di mio figlio ed era normale tornasse a casa sua.

Lei mi ha bloccata su Instagram, con mio figlio si sono bloccati a vicenda, ma noi l’abbiamo trattata come una figlia” ha spiegato Francesca Costa.

Sara aspetta un figlio da Nicolò Zaniolo, con cui ha avuto una storia d’amore, dopo che a febbraio aveva già interrotto una gravidanza. “È vero, questo lo confermo, ed era felice di questa scelta perché diceva di non essere pronta. Ora c’è un altro bambino di mezzo, Nicolò si occuperà di lui materialmente e con l’affetto di un padre, ma non ama più la ragazza.

Quando ci ha chiamato per dirci della gravidanza era disperato e piangeva: ‘Ho bisogno di voi’. E noi siamo corsi a Roma da La Spezia” ha spiegato la mamma del calciatore, che ha voluto chiarire la situazione e spiegare che il ragazzo si prenderà tutte le sue responsabilità.