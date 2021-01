Secondo un rumor diventato sempre più insistente ci sarebbe stato un legame profondo tra Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci in passato.

C’è stato qualcosa tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini? Quando entrambi sono entrati nella casa del GF Vip sembra che la showgirl abbia detto all’ex calciatore di non rivelare particolari compromettenti riguardanti il loro passato e ora, secondo indiscrezioni, sarebbero emersi nuovi scottanti particolari.

Elisabetta Gregoraci e Bettarini

Che tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini ci sia stato qualcosa in più che una semplice amicizia in passato, è un rumor già piuttosto noto. Stavolta però a svelare dettagli e retroscena riguardanti una presunta liaison avuta dalla showgirl e l’ex calciatore è stato il cantante Stefano Picchi. Secondo Picchi i due sarebbero stati legati da un sentimento vero e profondo, ma sembra vissuto all’oscuro da tutto e da tutti.

La Gregoraci sarebbe stata solita indossare delle parrucche per non essere riconosciuta dai paparazzi all’epoca della sua frequentazione con l’ex calciatore, mentre Bettarini avrebbe chiesto allo stesso Picchi di scrivere una canzone che lui potesse dedicarle. Sarà vero?

Stando al rumor Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci, a seguire avrebbe scoperto la liaison e però avrebbe deciso d’insabbiare la vicenda per non destare uno scandalo. Al momento sulla questione non esistono conferme, quel che è certo è che qualcosa tra Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci sarebbe successo.

I due oggi sembrano aver preso strade diverse, ma in tanti sono curiosi di sapere se prima o poi emergerà la verità dietro alla vicenda.