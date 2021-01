Fedez ha svelato come mai Intimissimi avrebbe deciso d'interrompere la collaborazione stretta con lui.

Fedez ha rivelato via social perché Intimissimi avrebbe deciso di mettere fine alla sua collaborazione con lui. Il rapper ha raccontato a tal proposito anche un aneddoto ironico.

Fedez e Intimissimi: fine della collaborazione

Intimissimi ha scelto numerosi testimonial famosi, e tra questi ovviamente non potevano mancare musicisti, attori e influencer.

Anche Fedez è stato uno dei testimonial più in vista per il brand di biancheria intima, ma a quanto pare Intimissimi avrebbe recentemente deciso di mettere fine alla collaborazione. A rivelarlo è stato lo stesso Fedez, che ha confessato ironico: “Sapete perché mi odiano quelli di Intimissimi? Perché una volta ho fatto una storia con le mutande di Lupin ed ho scritto Lupin e fra parentesi la ‘E’, così è uscito LuPENE. Loro si sono arrabbiati, però ne è valsa la pena”, ha dichiarato scherzosamente il rapper.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Intimissimi avrà deciso davvero di chiudere la collaborazione col rapper questo motivo? Sui social in tanti tra i fan di Fedez si sono divertiti per la curiosa storia, e del resto non è la prima volta che il rapper scatena l’ilarità dei fan con i suoi aneddoti e il suo stile di vita.

Di recente il rapper si è trovato di nuovo al centro della bufera per via della sua battaglia legale con il Codacons, che ha chiesto al comune di Milano di ritirare l’Ambrogino d’Oro conferito a lui e a sua moglie, Chiara Ferragni. I due hanno ricevuto l’onorificenza per l’impegno da loro speso durante l’emergenza Coronavirus.