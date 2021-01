Dayane Mello ha rivelato al Grande Fratello Vip perché è solita chiamare sua figlia Sofia "Bubi".

Al Grande Fratello Vip Dayane Mello ha svelato perché lei e Stefano Sala sono soliti chiamare Bubi la loro bambina, Sofia, nata nel 2014.

Dayane Mello: il soprannome della figlia

La piccola Sofia Sala è la più importante ragione di vita per la modella Dayane Mello, che al Grande Fratello Vip ha parlato del suo amore per la figlia agli altri concorrenti del reality show.

Siccome la modella è solita chiamare Sofia “Bubi”, Cecilia Capriotti le ha chiesto il perché di questo soprannome e la brasiliana le ha prontamente risposto di averla iniziata a chiamare così per via di una canzone degli Aerosmith che la piccola era solita cantare.

Oggi la bambina vive insieme al padre, Stefano Sala, e alla moglie Dasha Dereviankina (madre della sua seconda figlia). Dayane Mello si è detta pronta a lasciare il GF Vip per fare ritorno dalla figlia ma alla fine i parenti sarebbero riuscita a convincerla a restare nella casa del reality show. Una volta uscita dal programma la modella dovrà vedersela con Stefano Sala, con cui proprio a causa della sua partecipazione al GF Vip c’è stato un acceso botta e risposta “a distanza”.

Tra le altre cose il modello ha accusato la sua famosa ex di non essersi mai presa le sue responsabilità come madre e ha affermato che lei sarebbe rimasta incinta a poche settimane dal loro primo incontro.