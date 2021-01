Al GF Vip Giulia Salemi ha dichiarato di aver superato i suoi dubbi su Pierpaolo Pretelli con cui finalmente sarebbe pronta a vivere una storia.

Al Grande Fratello Vip dopo aver superato le iniziali insicurezze, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrano aver trovato la serenità e ora il feeling tra i due sembra procedere a passo spedito. L’influencer, già reduce da una prima esperienza al Grande Fratello Vip, ha ammesso di aver superato le sue paure.

GF Vip: Giulia e Pierpaolo

Giulia Salemi ha ammesso che inizialmente avrebbe nutrito il dubbio di esser stata una “seconda scelta” per Pierpaolo Pretelli, che all’inizio della sua partecipazione al reality show sembrava essere molto preso da Elisabetta Gregoraci (che nel frattempo ha lasciato il programma). Dopo il bacio sotto il vischio lei e Pierpaolo hanno messo da parte i loro dubbi e si sono abbandonati alla passione. La questione non ha mancato di sollevare polemiche e commenti all’interno della casa, e Giulia Salemi ha dovuto vedersela con Dayane Mello (la quale ha ammesso di non credere nella sincerità dei loro sentimenti).

Stavolta l’influencer ha affermato di essere convinta dei sentimenti di Pierpaolo nei suoi confronti e ha affermato di voler fare solamente ciò che la rende felice: “Di Pierpaolo mi fido, all’inizio avevo paura di essere la seconda scelta, ma i suoi occhi sono sinceri e sono pronta a vivermi appieno questa esperienza”, ha confessato a Samantha De Grenet Giulia Salemi.

La questione non ha mancato di sollevare polemiche anche al di fuori della casa, e ad esempio Salvo Veneziano è finito nell’occhio del ciclone per aver insinuato con un post via social che Giulia si sarebbe innamorata in ogni reality show a cui ha preso parte.