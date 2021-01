Il mondo della musica piange Alexi Lahio, chitarrista e frontman dei Children of Bodom. Il musicista si è spento a 41 anni nella sua casa di Helsinki dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia.

Il mondo della musica metal piange Alexi Lahio, il fondatore dei Children of Bodom scomparso a 41 anni a causa di una grave malattia. A dare l’annuncio della sua tragica scomparsa è stata la sua storica band, che sui social ha fatto sapere: “Abbiamo perso un amico, mentre il mondo ha perso un fenomenale autore di canzoni e uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi. Il ricordo e la musica di Alexi vivranno per sempre”.

La storia dei Children of Bodom, che avevano pubblicato dieci tra il 1997 e il 2019, si è conclusa definitivamente con l’ultimo concerto del 15 dicembre 2019.

One of the most renowned guitarists in the world, Alexi Laiho, has passed away. The musician, most notably known as the…

