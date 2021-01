Sandra Milo ha letteralmente spiazzato tutti a Domenica In: le confidenze dell'attrice sul giovane fidanzato e l'anello regalatole

Una Sandra Milo decisamente frizzante è quella apparsa nella nuova puntata di Domenica In di domenica 3 gennaio 2021. In collegamento con la padrona di casa Mara Venier, l’ex attrice ha infatti precisato di essere fidanzata con un ragazzo veneto.

“Mi ha anche regalato l’anello”, ha sottolineato ancora l’ex musa felliniana, provocando una sconcertata reazione nei telespettatori così come nei presenti in studio. La popolare artista, che oggi vanta la spettacolare età di 86 anni, era dunque presente nel salotto di Rai Uno nello spazio dedicato all’oroscopo di Paolo Fox.

L’astrologo ha spiegato che per Sandra è il momento giusto per recuperare i sentimenti, così l’attrice ha domandato con entusiasmo: “Ci sarà un nuovo amore?”. Mara Venier, colta la palla al balzo, le ha dunque chiesto se è ancora fidanzata con Alessandro Rorato, il ristoratore veneto di 37 anni più giovane di lei che pare essere al fianco della bionda soubrette da diverso tempo. L’attrice, con grande verve, ha pertanto precisato: “Sì, il mio amore è in Veneto e mi vuole molto bene.

Mi ha regalato un nuovo anello, devo dire di valore inferiore all’altro…”. La simpatica conduttrice veneta si è quindi messa a ridere divertita, mentre Paolo Fox rassicurava la stessa Milo sostenendo che ci saranno per lei mesi buoni per l’amore.