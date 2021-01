Belen Rodriguez si è concessa un bagno caldo durante la sua vacanza sulla neve, e Antonino ha filmato tutto.

Belen Rodriguez e Antonino Spianlbese hanno deciso di trascorrere qualche giorno sulla neve in Trentino, e sui social hanno infiammato i social con alcune immagini bollenti.

Belen Rodriguez nella vasca da bagno

Procede a gonfie vele la liaison tra la showgirl argentina Belen Rodriguez e la sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese, che durante la loro settimana bianca in Trentino ha deciso di filmare la compagna mentre era intenta a fare un bagno bollente.

Nelle immagini si vede Belen – completamente senza veli – mentre è intenta a godersi il bagno rilassante.

Antonino Spinalbese è ormai considerato a tutti gli effetti “uno di famiglia” da parte del clan Rodriguez, e Belen sembra aver definitivamente archiviato la fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino.

Stando a indiscrezioni l’hair stylist avrebbe lasciato il suo lavoro in un prestigioso salone di Milano per assecondare la sua passione di fotografo (così come gli avrebbe suggerito proprio la showgirl argentina). Al momento i due sembrano felici e più affiatati che mai, ma entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda l’idea di una convivenza o di allargare la famiglia. Antonino Spinalbese nel frattempo avrebbe instaurato un ottimo rapporto anche con Santiago, il figlio che la showgirl ha avuto insieme a Stefano De Martino.

Restano oscuri invece i motivi per cui Belen e il ballerino si sarebbero detti addio.