Furto a Buckingham Palace: un maggiordomo ha trafugato alcuni oggetti della Corona e li ha rivenduti su Ebay.

Un maggiordomo di Buckingham Palace avrebbe trafugato oggetti appartenenti alla Corona per un valore di oltre 100 mila sterline. L’uomo è stato condannato a 8 anni di reclusione.

Furto a Buckingham Palace

Un maggiordomo di nome Adamo Canto ha confessato di esser stato l’artefice di un furto avvenuto durante l’estate 2020 a Buckingham Palace.

L’uomo avrebbe trafugato album fotografici, medaglie e altre oggetti di valore per un totale di 100 mila sterline, che poi avrebbe venduto (per un ricavato di poco più di 7 mila sterline) su Ebay. Le indagini hanno condotto le forze dell’ordine a lui, e ben presto l’uomo ha confessato. Condannato a 8 mesi di reclusione e al pagamento di una salatissima penale, Adamo Canto è stato al servizio della famiglia reale per 5 anni e solo di recente era stato spostato al settore pulizie (mentre prima sembra che si occupasse della cucina reale).

Tra i cimeli trafugati vi sarebbero stati: un album fotografico risalente alla visita dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Buckingham Palace, delle fotografie ufficiali firmate dai duchi e infine 77 cimeli (tra cui medaglie e altri oggetti di valore). A condurre le forze dell’ordine sulle tracce dell’uomo è stato il vice ammiraglio Tony Johnstone-Burt, che si sarebbe accorto dell’assenza di una medaglia che avrebbe dovuto indossare durante il Queen’s Trooping the Colour.

Ben presto la polizia è riuscita a risalire a tutti gli oggetti trafugati e venduti su Ebay per un valore nettamente inferiore a quello originale.