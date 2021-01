Antonella Elia è stata accusata di body shaming per le frasi dette a Samantha De Grenet durante la diretta del GF Vip.

Antonella Elia si è attirata contro una valanga di critiche per le frasi dette nei confronti di Samantha De Grenet durante la diretta del 4 gennaio al GF Vip. A seguito del confronto la concorrente del GF Vip è scoppiata in lacrime.

Antonella Elia contro Samantha

Non corre buon sangue tra Antonella Elia e Samantha De Grenet, e durante la diretta del 4 gennaio all’interno del reality show le due hanno finalmente avuto modo di confrontarsi faccia a faccia. Le frasi dette dall’opinionista alla showgirl si sono attirate contro un’ondata di critiche, e Antonella è stata accusata di body shaming da un gran numero di fan. “Ti strapperei quei capelli orrendi ricciolo per ricciolo”, ha detto l’ex compagna di Pietro Delle Piane a Samantha, e ancora: “stai cedendo al peso dell’età, sei un po’ ingrassata ultimamente, dovresti fare un po’ di palestra”.

Samantha ed Antonella sono ben lontane da un punto di accordo… e nessuna delle due sembra essere disposta a cedere. #GFVIP pic.twitter.com/j49ZYkjjO1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 4, 2021

A seguire Samantha De Grenet è scoppiata in lacrime per quanto accaduto e si è sfogata con Stefania Orlando ricordando il fatto che in passato è stata operata per un tumore al seno.

In molti sui social hanno preso le sue difese, mentre nella casa del reality show è stata Maria Teresa Ruta a prendere le sue difese: “Ci siamo rimasti male tutti in camera, anche Maria Teresa mi ha detto ‘A me piace molto Antonella, ma questa volta no‘. Quella frase non è piaciuta a nessuno, se la poteva risparmiare. Un’offesa gratuita che non c’entra niente”. A causa del suo comportamento Antonella Elia si è attirato addosso numeroso critiche, e anche Maurizio Costanzo ha dichiarato di non gradire i modi della showgirl come opinionista.