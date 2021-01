Tra Mario Serpa e Tommaso Zorzi è in atto una guerra? L'ex volto di Uomini e Donne potrebbe presto entrare nel reality show.

Secondo alcuni rumor in circolazione Mario Serpa potrebbe presto entrare nella casa del Grande Fratello Vip, e in tanti si chiedono come andrebbero a finire in quel caso le cose tra lui e Tommaso Zorzi (con cui a quanto pare non correrebbe buon sangue).

Serpa al GF Vip? I dubbi

Sono sempre più insistenti i rumor riguardanti un possibile ingresso di Mario Serpa nella casa del Grande Fratello Vip e, sempre secondo indiscrezioni, in quel caso ce ne sarebbero da vedere delle belle tra lui e Tommaso Zorzi, con cui a quanto pare in passato ci sarebbe stata qualche tensione. Sembra infatti che Tommaso Zorzi abbia sporto querela contro l’ex volto di Uomini e Donne perché lui lo avrebbe pubblicamente accusato di avergli fatto delle avances piuttosto spinte tramite social.

Sarà vero? Al momento sulla questione tutto tace e non esistono conferme riguardanti un possibile ingresso di Mario Serpa nel seguitissimo reality show.

Secondo numerosi fan del programma – e anche secondo alcuni concorrenti – Tommaso Zorzi sarebbe il possibile vincitore di questa quinta edizione del reality show, e pertanto sono in molti a credere che prima di febbraio la produzione del programma cercherà di mettere i bastoni tra le ruote all’influencer.

L’ingresso di Mario Serpa potrebbe essere proprio voluto affinché le cose vengano movimentate nella casa del GF Vip? Per saperlo sarà necessario aspettare e attualmente sulla vicenda non esistono ulteriori conferme.