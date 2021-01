Fedez ha bestemmiato in diretta Twitch? Un video postato sulla piattaforma scatena una bufera contro il rapper.

Fedez ha pronunciato una bestemmia in diretta su Twitch? L’indiscrezione è diventata presto virale in rete ma un video – con un audio migliore – sembra smentire la questione.

Fedez: la bestemmia in diretta Twitch

Fedez è solito concedersi con sua moglie Chiara Ferragni delle dirette su Twitch con cui restare in contatto con i fan in tempo reale.

Durante una di queste il rapper avrebbe momentaneamente perso il controllo della videocamera e per questo – nel tentativo di ripristinarla – gli sarebbe sfuggita qualche imprecazione di troppo. In un primo momento sui social si è sparsa la voce che Fedez avesse pronunciato una bestemmia, ma a seguire un video con un audio migliore sembrerebbe definitivamente smentire la notizia.

Il rapper e sua moglie, Chiara Ferragni, presto diventeranno genitori per la seconda volta. La coppia ha usato spesso i canali social per tenere costantemente aggiornati i fan in merito all’arrivo della loro seconda figlia, di cui i due per il momento hanno preferito non rivelare il nome. La bambina dovrebbe nascere a marzo come il fratello maggiore, Leone, e i fan sono impazienti di sapere quale nome avrà scelto la coppia.

Nel frattempo Fedez è atteso al Festival di Sanremo 2021, a cui prenderà parte per la prima volta insieme alla collega Francesca Michelin con il brano Chiamami per nome. Chiara Ferragni e il figlio del rapper hanno esultato all’annuncio della sua partecipazione dato da Amadeus in diretta tv.