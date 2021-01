Tra Dayane Mello e Giulia Salemi non corre buon sangue, ma alcuni scatti inediti del passato sembrerebbero confermare un'amicizia tra le due.

Giulia Salemi e Dayane Mello un tempo erano amiche? Le due al Grande Fratello Vip se ne sono dette di tutti i colori e dopo un periodo di vicinanza sembra che abbiano messo fine alla possibilità di avere un giorno un’amicizia.

A sorpresa però sui social sono spuntate alcune foto inedite del loro passato.

Giulia Salemi e Dayane erano amiche?

Dagli abiti dalla spacco vertiginoso indossati al Festival di Venezia ne è passato di tempo, e infatti quando a fine 2020 Giulia Salemi e Dayane Mello si sono trovate entrambe nella casa del Grande Fratello Vip, è sembrato evidente a tutti che tra le due non potesse nascere alcun rapporto d’amicizia. La modella brasiliana in un’occasione ha persino affermato: “Lei mi è sempre stata sul ca**o anche nella vita reale, adesso anche”.

Giulia Salemi invece ha dichiarato che la modella non le avrebbe rivolto il saluto in più d’un occasione nonostante le due avessero calcato insieme il tappeto rosso del Festival del Cinema.

“Lei mi è sempre stata sul cazzo anche nella vita reale, adesso anche” Dayane nei confronti di Giulia, ma attiviamo la macchina del tempo per andare a quando la abbracciava fuori dalla casa #GFVIP#TZVIP pic.twitter.com/N1UHaUhUfO — 🐍Guerra di Babilonia🐍 (@IconicStanAcc) January 7, 2021

A sorpresa – mentre al GF Vip tra le due sembra esserci una guerra fredda – sui social sono emersi alcuni scatti inediti del passato dove le due “ex amiche” sembrerebbero essere piuttosto affiatate: in una delle foto Giulia abbraccia addirittura la vita dell’amica, segno che tra le due ci sarebbe stato un rapporto di sincero affetto. Quale sarà la verità in merito alla vicenda? Oggi Dayane sembra soprattutto contraria alla relazione tra la Salemi e Pierpaolo Pretelli, e chissà come si metteranno le cose tra le due in futuro.