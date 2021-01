Passione alle stelle tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci: il cavaliere ha raccontato i dettagli delle loro notti di passione.

A Uomini e Donne Gemma Galgani e Maurizio Guerci sono tornati al centro dello studio confessando aneddoti inediti dei giorni trascorsi insieme. Maurizio ha rivelato di aver trascorso alcune notti di passione con la dama torinese.

Gemma e Maurizio: la passione

La passione è alle stelle tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci e sembra che finalmente la dama torinese sia riuscita a trovare la serenità al dating show di Maria De Filippi. I due, di ritorno dalle feste natalizie, hanno confessato di aver trascorso insieme alcune notti di passione. Inizialmente Tina Cipollari non avrebbe creduto al retroscena svelato da Maurizio, e come al solito avrebbe infierito contro Gemma Galgani: “Ti reggi in piedi per scommessa.

Queste energie nemmeno una donna di 20 anni le ha. A sentire lei sembra che chissà come li abbindola questi uomini. Vuole far credere che a 72 anni suonati lei ha queste notti di follia”.

Rispondendo all’opinionista Gianni Sperti, che gli avrebbe chiesto delucidazioni sulla loro seconda notte di passione, Maurizio ha invece lasciato intendere che di notti insieme ce ne sarebbero state più di due: “Non è stata la seconda notte.

Ce ne sono state di più”, ha dichiarato il cavaliere di Gemma Galgani, che l’ha definita “un’amante completa”. Gemma lascerà finalmente il programma con un uomo al suo fianco? Al momento a dubitare del rapporto tra i due sono in tanti, compreso l’ex compagno della Galgani Giorgio Manetti, che ha espresso le sue perplessità con un’invettiva al vetriolo.