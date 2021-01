Giulia Salemi è entrata in crisi dopo che Pierpaolo ha ricevuto un messaggio aereo indirizzato a lui e ad Elisabetta Gregoraci.

Al Grande Fratello Vip un aereo indirizzato ai “Gregorelli” (ossia Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli) ha sorvolato la casa del reality show. La nuova fiamma dell’ex velino, Giulia Salemi, è entrata in crisi per via del messaggio.

Giulia Salemi in crisi

La liaison sbocciata tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip ha sollevato non poche polemiche, e addirittura alcuni fan di Elisabetta Gregoraci (che speravano di vederla prima o poi insieme a Pierpaolo) si sono messe a gridare contro la Salemi fuori dalla casa. Come se non bastasse nelle ultime ore ha sorvolato la casa di Cinecittà un aereo il cui messaggio era proprio dedicato alla coppia formata da Elisabetta e Pierpaolo, e infatti Giulia poco dopo è entrata in crisi.

L’influencer ha affermato di non riuscire a capacitarsi del fatto che, fuori dalla casa, ci sia ancora gente che faccia il tifo per una possibile unione tra Pierpaolo e l’ex moglie di Briatore, specie visto che quest’ultima ha dato più volte il “due di picche” all’ex velino:

“Ti han visto piangere, ti han visto star male, non ricambiato totale, hai preso pali su pali, mi fa strano capisci?”, ha detto la Salemi a Pretelli.

Per finire Giulia si è chiesta se lui avesse mai pensato di avere una storia con la Gregoraci una volta uscito dal GF Vip, qualora non avesse incontrato lei subito dopo l’addio della showgirl. Pierpaolo le ha confermato che qualora fosse successo qualcosa tra lui e l’ex moglie di Briatore, sarebbe avvenuto nella casa e non fuori: “In quel momento non lo pensavo, pensavo a vivermi qua, come sono io del resto, io mi vivo il momento poi quello che deve succedere succede”, ha replicato.