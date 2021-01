Giulia Salemi è fidanzata con un calciatore di serie A? Il rumor investe l'influencer mentre al GF Vip è sbocciato l'amore con Pierpaolo.

Nella casa del Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha dato inizio ad una romantica liaison con Pierpaolo Pretelli, ma intanto fuori dalla casa è stata travolta dal gossip: secondo indiscrezioni infatti l’influencer sarebbe fidanzata con un noto calciatore di serie A.

Giulia Salemi è fidanzata?

Al Grande Fratello Vip Giulia Salemi è entrata da single ma ben presto ha dato inizio a una liaison sentimentale con Pierpaolo Pretelli, che nel frattempo ha così dimenticato per sempre l’amore (mai sbocciato) con Elisabetta Gregoraci. Mentre al reality show i due sembrano più affiatati che mai, fuori dal programma un nuovo gossip ha travolto l’influencer che, secondo il rumor, sarebbe legata al calciatore di serie A Alessio Romagnoli.

Sarà vero? Sulla vicenda non esistono conferme e del resto la stessa opinionista Deianira Marzano si è chiesta, a tal proposito, come mai Giulia avrebbe tenuto nascosta la liaison (visto che, al momento del suo ingresso, Pierpaolo era ancora preso da Elisabetta Gregoraci).

Al momento il rumor non è stato smentito dal calciatore, ma sono in molti a non credere alla notizia visti i baci infuocati che Pierpaolo e Giulia sono soliti scambiarsi al GF Vip. I due nelle ultime ore hanno anche parlato dell’ipotesi di costruire una famiglia, e ormai sembra che per entrambi Elisabetta Gregoraci sia solo un ricordo lontano.