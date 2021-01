Elisabetta Gregoraci ha risposto ad un hater che ha scritto un messaggio shock sui suoi profili social.

Ora che la sua esperienza al Grande Fratello Vip è definitamente conclusa, Elisabetta Gregoraci è potuta tornare alla sua vita di sempre. Sui social però gli haters non perdono occasione per insultare la showgirl, specie vista la fine della storia con Pierpaolo.

Elisabetta Gregoraci contro l’hater

Da quando Elisabetta Gregoraci è uscita dalla casa del Gf Vip sembra che abbia deciso di archiviare definitivamente la sua storia con Pierpaolo Pretelli, con cui si è limitata a dire di aver trascorso con “85 giorni indimenticabili”. Pierpaolo nel frattempo ha dato inizio ad una liaison con Giulia Salemi, ed Elisabetta Gregoraci è tornata alla sua vita di sempre accanto al figlio, Nathan Falco. Nelle ultime ore un hater l’ha attaccata duramente per la questione affermando che con Pierpaolo la showgirl avrebbe solo cercato “un momento di notorietà: “Te sei fatta un po’ di pubblicità perché ormai eri passata…

Sei una bellissima donna ma secondo me vola basso perché quando muori vieni con me nella tomba”, ha scritto il detrattore. Il suo messaggio non è passato inosservato e a rispondergli ci ha pensato la stessa Elisabetta Gregoraci, che ha scritto: “Spero sempre dopo di te”.

La showgirl ha trascorso i primi giorni del 2021 a Dubai insieme al figlio Nathan Falco, e purtroppo è stata vittima di uno spiacevole incidente proprio mentre si trovava in spiaggia con suo figlio.