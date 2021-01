Simona Ventura, il vaccino: “Lo farò per tornare a vivere”

Simona Ventura ha dichiarato che si sottoporrà, non appena possibile, al vaccino anti-Coronavirus.

Simona Ventura è intervenuta a RTL 102.5 esprimendo la sua posizione in merito ai vaccini anti-Coronavirus e affermando che non appena potrà si sottoporrà al vaccino.

Simona Ventura: il vaccino

Così come molti altri volti noti del mondo dello spettacolo anche Simona Ventura ha dichiarato che si sottoporrà al vaccino non appena possibile, e durante il suo intervento a RTL 102.5 ha espresso il suo desiderio di tornare il prima possibile alla vita prima dell’emergenza Coronavirus: “Io mi vaccinerò naturalmente, ci vuole un po’ meno confusione e più unità di intenti, la gente ha bisogno di ordine nel senso di capire bene e di certezze.

Mi vaccinerò perché è giusto che noi ricominciamo a vivere, a lavorare, io ho un adolescente a casa e un ragazzo che fa teatro e che è andato pochissimo a scuola”, ha dichiarato la conduttrice, che proprio a causa della pandemia in corso è stata costretta a rinviare – a data da destinarsi – le sue nozze con Giovanni Terzi. Come lei nelle scorse settimane molti volti famosi hanno pubblicamente dichiarato che si sottoporranno al vaccino non appena possibile: tra questi anche gli attori Lino Banfi, Alessandro Gassmann e Adriano Celentano.

La conduttrice aveva dichiarato alcuni mesi fa che lei e il giornalista Giovanni Terzi avrebbero deciso di rimandare le loro nozze perché a entrambi non sarebbe piaciuta l’idea di festeggiare il matrimonio senza invitati o con le mascherine. Come loro anche molte altre coppie vip hanno dovuto rinviare i fiori d’arancio: tra questi anche la showgirl Giorgia Palmas e il nuotatore Filippo Magnini.