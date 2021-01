Giacomo Urtis vorrebbe partecipare al trono gay di Uomini e Donne e ha mandato una richiesta a Maria De Filippi.

Giacomo Urtis ha mandato una richiesta a Maria De Filippi. Il chirurgo, in un’intervista a Libero, ha confessato che gli piacerebbe partecipare a Uomini e Donne e ha anche parlato dei suoi progetti post Grande Fratello Vip. L’attore sarebbe molto contento di poter far parte di un nuovo trono gay.

La richiesta di Giacomo Urtis

Giacomo Urtis, durante la sua intervista, ha parlato di tutte le proposte di lavoro che ha ricevuto dopo il Grande Fratello Vip. Il suo sogno, però, è quello di poter parlare con Maria De Filippi, a cui vuole fare una proposta importante. “Adesso vorrei trovare l’amore. Ma nessuno mi vuole. Chiedo aiuto a Maria De Filippi: portami sul trono gay” ha dichiarato Giacomo Urtis, facendo una richiesta specifica alla conduttrice.

La sua richiesta è dovuta anche al fatto che non riesce al momento a trovare un compagno. Proposta condivisa da Tommaso Zorzi, anche lui desideroso di poter partecipare a Uomini e Donne. “Mi hanno scritto cantanti che non conoscevo, ho avuto proposte di lavoro assurde. Ma continuerò a fare il medico. Sempre, questo è il mio lavoro e anche la mia passione” ha raccontato.

“Molti addetti ai lavori nel mondo dello spettacolo si erano fatti un’idea diversa di me: ora grazie al Grande Fratello Vip, invece, sono riuscito a recuperare.

Grazie ad Alfonso Signorini. Le persone sono così carine con me, sono molto contento di quello che mi sta succedendo. Mi fermano per strada, vogliono selfie e autografi” ha spiegato Giacomo Urtis, raccontando di come è cambiata la sua vita grazie al GF Vip. “Adesso, però, sto facendo un corso per diventare un bravo attore. Sarò sul set tra un mese a Milano. Mio padre è felicissimo: sono un figlio modello, studio e lavoro. Poi i miei guadagni li gestisce lui. Mi dà la paghetta. Lui è un uomo d’affari, chi meglio di un padre può gestire il tuo business? Di lui ovviamente mi fido e per questo mi aiuta con l’attività tenendo i conti e questo genere di cose” ha aggiunto il chirurgo.