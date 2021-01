Isola dei Famosi, inviato: ipotesi Aurora Ramazzotti

La nuova inviata dell'Isola dei Famosi potrebbe essere Aurora Ramazzotti, dopo la smentita della presenza di Tommaso Zorzi.

Nelle ultime ore continuano ad uscire notizie sul presunto inviato della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Chi affiancherà Ilary Blasi, confermata alla conduzione, in questa nuova avventura? Inizialmente sembrava certo il ritorno di Alvin, ma ora stanno spuntando altri nomi.

Inviato Isola dei Famosi

Un’indiscrezione molto recente a parlato di Tommaso Zorzi come inviato dell’Isola dei Famosi 2021, ma è arrivata subito la smentita di Giornalettismo. Si pensava che a chiedere Zorzi fosse proprio Ilary Blasi, ma questa notizia sembra essere infondata. Per lui sarebbe molto difficile partire subito dopo l’esperienza, così lunga, al Grande Fratello Vip. L’influencer non è in corsa per il ruolo di inviato, ma potrebbe esserci una persona a lui un tempo molto cara e vicina.

Stiamo parlando di Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker potrebbe partire per l’Honduras nel caso in cui Alvin dovesse rifiutare di riprendersi questo ruolo.

Aurora ha già avuto altre esperienze come inviata di trasmissioni televisive e per lei potrebbe essere un’ulteriore occasione per mostrare il suo talento e la sua simpatia. Anche per il suo ex amico Tommaso Zorzi ci sono dei progetti futuri, anche se rimangono ancora avvolti nel mistero.

Molti pensano che il ruolo da opinionista gli si addica, per cui potremmo vederlo presto in qualche trasmissione. Intanto, Aurora Ramazzotti potrebbe stupire tutti i suoi fan con questo nuovo ruolo, che sembra essere molto adatto alla sua personalità ironica, simpatica e coinvolgente.