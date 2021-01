Le parole di Rosa Perrotta sulla crisi con Pietro Tartaglione e la smentita di alcune voci sul suo conto.

Rosa Perrotta ha deciso di rompere finalmente il silenzio con diversi video su Instagram in cui ha spiegato tutta la verità sul suo rapporto con Pietro Tartaglione. La coppia ha affrontato un momento difficile che li ha portati a trascorrere il Natale separati.

Ora, però, sembrano decisi a voltare pagina.

Le parole di Rosa Perrotta

Oggi Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono tornati a vivere insieme a Milano, nella loro casa. Le storie Instagram sono state registrate giorni fa, come ha specificato Rosa.

Prima di pubblicarle ha voluto leggere tutte le cattiverie e le ipotesi sulla loro crisi, poi ha deciso di intervenire. “Siamo tornati a casa e sta riprendendo la nostra vita” ha spiegato Rosa. “In questo mesetto in cui tutti si sono spesi, tutti hanno parlato, tutti hanno detto la loro su quello che ci è successo, io sono stata in silenzio. In silenzio come molto spesso faccio, a guardare. Perché non ne avevo voglia, non mi interessava giustificarmi e dare spiegazioni.

Ho preferito vivermi il mio momento in modo molto silenzioso. E perché mi diverte vedere fino a che punto arriva l’arroganza, la presunzione e la cattiveria della gente” ha spiegato Rosa, per poi elencare tutte le cose che sono state dette. Alcuni hanno ipotizzato fosse incinta e che avesse architettato tutto per fare un annuncio ad effetto. Altri hanno pensato che poi sarebbe andata in televisione ad annunciare il matrimonio e altri hanno messo in mezzo le due famiglie.

“Adesso è giusto che qualcosa la dica io. Purtroppo non sono incinta e non mi sposo. La pubblicità è la cosa più divertente: ho affrontato questa cosa facendo l’opposto. Ho rifiutato di andare in tv a parlare di questa cosa, ho rifiutato di parlare sui giornali. Io non sono solita costruire altare sui miei fallimenti, e rappresentando questo il fallimento della mia vita non ci sono riuscita. Credo che alcune cose vadano gestite e affrontate tra le mura di casa propria, in maniera più dignitosa possibile” ha spiegato Rosa Perrotta. L’ex tronista ha spiegato che fin quando si parla della loro coppia le sta bene, visto che la storia è nata sui riflettori, ma non accetta quando si mette in mezzo il loro ruolo di genitori o il figlio. Ha chiarito che non hanno voluto spettacolarizzare nulla. “Credo che mettere bocca in queste cose così personali che riguardano i bambini sia di pessimo gusto” ha aggiunto. La donna ha smentito tutti coloro che hanno voluto fare ipotesi sulla loro crisi e poi ha ringraziato i fan per il supporto e l’affetto. “Stiamo ritrovando la nostra serenità, il nostro equilibrio. Comunque nella vita si può rimediare a tutto quando c’è amore. Fino a quando c’è amore vale sempre la pena” ha concluso.