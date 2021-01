Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dall'11 al 17 gennaio 2020.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dall’11 al 17 gennaio 2021: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Fox dall’11 al 17 gennaio 2021

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggiore fortuna saranno Toro, Gemelli, Capricorno e Acquario, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Nelle giornate di metà settimana si potrebbe vivere qualche momento di agitazione. Le storie che nascono adesso sono importanti ma ci sarebbe bisogno di maggiori garanzie. Quanto alla vita lavorativa, coloro che stavano aspettando una risposta avranno il sentore che qualcosa stia cambiando in positivo.

Toro

Le nuove storie sono in ripresa anche ultimamente ha avuto la meglio il proprio senso critico e si è stati polemici anche nei rapporti amorosi.

Chi sta cercando di recuperare un rapporto potrà contare sulla posizione favorevole di Venere.

Gemelli

Il nuovo anno inizia con buone prospettive per le coppie che hanno voglia di stare insieme e gare progetti anche, se ce ne sono, legati ai figli. Per ciò che riguarda il lavoro si potrebbe combinare qualcosa entro febbraio.

Cancro

Questa è una settimana particolare in cui sarà possibile fronteggiare qualche piccolo problema. Il consiglio è quello di non lasciare spazi a persone che già nel passato hanno creato difficoltà.

I rapporti che nascono in questo momento sono difficili e bisogna fare doppiamente attenzione alle persone già impegnate o poco disponibili.

Leone

Non si ha molto tempo per amare e se già c’è stata una separazione è probabile che non si voglia nemmeno toccare l’argomento sentimenti per evitare di stare male. I cuori solitari da tempo non hanno intenzione di mettersi in gioco più di tanto.

Vergine

Venere è tornata attiva e questo potrebbe portare delle belle emozioni. Per le coppie c’è possibilità di recupero ma solo per quelle che hanno superato la prova iniziata a metà dicembre e che ora sembra conclusa.

Bilancia

Dopo due anni difficili, da poche settimane ci si sente più liberi di amare, ma ci sono giornate in cui tornano una certa pesantezza e sfiducia: attenzione a martedì e mercoledì. Non è improbabile il ritorno di un ex o l’arrivo di un nuovo amore.

Scorpione

Nelle coppie si discuterà spesso su come amministrare al meglio la famiglia, su che cosa risparmiare e soprattutto su come andare avanti. Quanto al lavoro, se ci sono stati problemi di tipo legale si ripartirà con qualche dubbio.

Sagittario

Non è il momento giusto per fermarsi, soprattutto se si sta cercando l’amore. Non è escluso che qualcuno abbia già incontrato una persona speciale dato che è da poco finito il transito di Venere nel segno. Le coppie che hanno resistito alla bufera ora sono più forti e possono contare su una ritrovata sintonia.

Capricorno

La situazione in generale è buona, a meno che non si abbia qualche conflitto con una persona del segno dell’Ariete o del Cancro. Martedì, mercoledì e giovedì sono giornate utili per fare una richiesta in campo lavorativo.

Acquario

É molto probabile che si possa fare un incontro speciale entro la fine del mese di febbraio. Anche sul lavoro si può ripartire e anche con altri presupposti rispetto all’anno passato. Si potrebbe fare una richiesta per cambiare: ci vorrà tempo per ottenere ciò che si desidera ma Giove e Saturno, in transito nel segno, dicono che ogni situazione nuova è da favorire.

Pesci

Da un po’ di tempo sembra che si abbia pura dei sentimenti. Se il proprio cuore è solo da tempo evidentemente c’è da ritrovare un pizzico di coraggio: con Venere di nuovo favorevole non è escluso che si possa essere colpiti da una persona speciale.