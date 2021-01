I fan di Pierpaolo Pretelli hanno contattato in massa suo fratello Giulio chiedendogli di mettere in guardia l'ex velino.

Una serie di fan del Grande Fratello Vip sono intervenuti sui profili social di Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo Pretelli, chiedendogli di mettere in guardia suo fratello rispetto alla neonata relazione con Giulia Salemi.

Giulio Pretelli: i fan

I fan hanno contattato in massa Giulio Pretelli chiedendogli di mettere in guardia suo fratello dal rapporto appena sbocciato tra lui e Giulia Salemi, e che secondo molti sarebbe un “copia e incolla” dei rapporti avuti precedentemente dall’influencer all’interno dei reality show.

Anche Salvo Veneziano nei giorni scorsi aveva lasciato intendere via social come secondo lui quello di Giulia non fosse un sentimento sincero visto che nel 2016, durante la sua partecipazione a Mtv Super Shore, la bella influencer si era legata ad Abraham Garcia e nel 2018, durante quella al GF Vip, aveva avuto una liaison con Francesco Monte.

Anche durante la diretta dell’11 gennaio al GF Vip non sono mancate critiche all’indirizzo della nuova coppia, e infatti a seguire Giulia Salemi e Pierpaolo hanno deciso di non dormire più insieme all’interno della casa. Il precedente interessamento di Pierpaolo nei confronti di Elisabetta Gregoraci ha fatto dubitare molti fan anche verso la sua sincerità, e sono in tanti a chiedersi se davvero lui e Giulia continueranno a frequentarsi una volta finito il Grande Fratello Vip così come hanno lasciato credere.

Al momento sui social tutto tace e i fan sono impazienti di sapere se davvero Giulio Pretelli si esprimerà in merito alla questione.