Gaia Zorzi, sorella del gieffino Tommaso, ha deciso che non seguirà le orme del fratello: nella sua vita infatti non ci sarà il mondo dello spettacolo ma la politica.

Gaia Zorzi è in vena di decisioni importanti. Ha infatti dichiarato tramite i social che l’anno prossimo scenderà in politica per la sua città, Milano, con il partito Azione. La sorella di Tommaso ha rinunciato alla proposta di Alfonso Signorini – che la voleva con sé nella sesta edizione del GFvip – per dedicarsi alle elezioni comunali.

Il motivo della sua scelta ce lo spiega lei stessa:

“Uno dei motivi principali è che, andando a studiare all’estero, mi è uscito un nuovo livello di orgoglio italiano. Ho continuato a pensare: “Che cu*o che vengo dall’Italia, un Paese pieno di cultura in tutti i campi, arte, moda e cibo”. Però c’è anche quest’aspetto che per come va negli ultimi anni nel nostro Paese ti frena dall’essere troppo fiera di tutto quello che succede. Con i miei amici abbiamo deciso di fare il nostro, perché se provi a cambiare la situazione non è che puoi sbagliare, anzi puoi solo fare del bene. Poi magari non verremo eletti e non ci voterà nessuno, ma almeno ci proviamo”.

Gaia Zorzi coinvolge anche i suoi followers all’azione, spiegando come fare per darle una mano nella sua entrata in politica:

“Se siete di Milano potete semplicemente votarci l’anno prossimo quando toccherà andare a votare. Sennò potete interagire nella pagina o lasciare un commento. Oppure potete iscrivervi a un partito politico: se il partito riflette i vostri ideali o porta avanti le battaglie che anche voi volete battere, andate ad iscrivervi, perché è un piccolo contributo e poi davvero ne vale la pena”.

Gaia Zorzi delude Alfonso Signorini: non entrerà nella casa

Ci siamo fatti ingannare dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello per salutare il fratello Tommaso , ma in realtà Gaia Zorzi non prenderà parte al GFvip 6 l’anno prossimo. Sui Twitter risponde così a tutti i followers che la vorrebbero vederla all’interno della casa più chiacchierata d’Italia: