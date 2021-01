Tony Colombo non bada a spese e dopo il trasferimento a Dubai si è concesso un po' di shopping sfrenato con sua moglie Tina Rispoli.

Tony Colombo e sua moglie, Tina Rispoli, si sono trasferiti in uno splendido attico a Dubai e sui social il cantante neomelodico ha mostrato la sua opulenta casa dopo aver fatto un regalo al figlio di sua moglie, Nico.

Tony Colombo: il regalo al figlio

Tony Colombo e Tina Rispoli non badano a spese e così, dopo il matrimonio esagerato a Napoli, la coppia si è trasferita in un meraviglioso attico vista mare a Dubai. Nelle ultime ore il figlio della vedova del boss Gaetano Marino ha ricevuto un regalo dal suo patrigno, che soddisfatto ha mostrato il dono via social: si tratta di un monopattino elettrico con cui il bambino ha potuto aggirarsi soddisfatto nella loro nuova casa.

“Accontentato”, ha scritto il cantante neomelodico nelle sue stories.

Per il momento Tony Colombo ha fatto sapere che il trasferimento a Dubai non sarà definitivo e che lui e la sua famiglia faranno la spola tra gli Emirati Arabi e Napoli. Sui social il cantante ha anche annunciato che presto uscirà il suo ultimo disco e ha affermato di volersi prendere una pausa dal mondo della musica per dedicarsi agli amori di sempre, la moglie e il resto della sua famiglia.

La coppia intanto ha smesso di fornire delucidazioni e repliche in merito al loro matrimonio esagerato – con tanto di parata in pieno centro cittadino – che si era svolto a Napoli il 25 marzo 2019, e sul quale era stata aperta un’inchiesta dalla procura di Napoli. In seguito il cantante e sua moglie avevano annunciato di aver perso il loro primo figlio.